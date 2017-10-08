الحرس الإيراني يهدد أمريكا: سنعتبر جيشكم مثل ” داعش “
هدد الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة الأمريكية من التفاوض حول أي قضية إقليمية، مؤكدا أن إلغاء الاتفاق النووي سيشكّل فرصة لتطوير برامج إيران الصاروخية.
وقال الحرس الثوري الإيراني، ” إذا صنّفتنا أمريكا منظمة إرهابية سنعتبر جيشها مثل ” داعش ” ، وعلى واشنطن نقل قواعدها العسكرية إلى مسافة ألفي كيلومتر من مدى الصواريخ الإيرانية إن نفّذت قانون الحظر علينا “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 720 ] نشر منذ 10 دقائق
صديق انت فيه
قرقر كثير
هههههههههههههه
أسَـدٌ عَلَيَّ وَفي الحُروبِ نَعامَــةٌ رَبْداءُ تجفلُ مِن صَفيرِ الصافِرِ
هَلّا بَرَزتَ إِلى غَزالَة في الوَغى بَل كانَ قَلبُكَ في جَناحَي طائِـرِ