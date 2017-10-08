الحرس الإيراني يهدد أمريكا: سنعتبر جيشكم مثل ” داعش “

طهران(صدى):

هدد الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة الأمريكية من التفاوض حول أي قضية إقليمية، مؤكدا أن إلغاء الاتفاق النووي سيشكّل فرصة لتطوير برامج إيران الصاروخية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، ” إذا صنّفتنا أمريكا منظمة إرهابية سنعتبر جيشها مثل ” داعش ” ، وعلى واشنطن نقل قواعدها العسكرية إلى مسافة ألفي كيلومتر من مدى الصواريخ الإيرانية إن نفّذت قانون الحظر علينا “.