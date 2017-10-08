طرق هامة لمنع حركات جسمك من فضحك

أماني الغامدي(صدى):

علك لا تدركين ذلك، لكن حركات جسمك تكشف الكثير عن شخصيتك وحالتك النفسية والمزاجية وبالتالي غالبا ما تفضحك وتضعك في مواقف محرجة أنت في غنى عنها.

من هنا، تعرفك خبيرة الاتيكيت فيرا يمين الى إتيكيت لغة الجسد وبالتالي كيفية منع نفسك وحركات جسمك من فضحك، خصوصا عند مشاركتك في نشاط اجتماعي معين أو خلال تحدثك مع أحدهم، لاسيما على الصعيد المهني، وبالتحديد أثناء اجرائك لمقابلة ما.

وفي هذا السياق، اكدت خبيرة الاتيكيت فيرا يمين أن ‎القيام بأرجحة قدمك مروراً باللعب بشعرك، وصولاً الى لمس فمك وقضم الشفة السفلى كلّها مؤشرات تدل على أنك لست مرتاحة على الاطلاق، وبالتالي حاولي التحكم بنفسك بشكل أكبر من خلال تثبيت قدمك وإبقاء يديك بعيدا عن وجهك، بغية الظهور بمظهر المرأة الهادئة والمتزنة والمسيطرة على الوضع العام.

واشارت الى أنه ‎عند افتعالك الكحة عندما يُطرح عليك سؤال صعب فهذا يعني أنك ” تماطلين ” ، لافتة الى أنه يمكنك دائماً استغراق بعض اللحظات للإجابة.

ولفتت خبيرة الاتيكيت فيرا يمين الى أنه في حال كنت يا عزيزتي غير متأكدة من الجواب أو بحاجة الى مزيد من الوقت للتفكير، فكوني صريحة مع من يجري المقابلة معك.

‎وكشفت أنه في حال قمت بشبك اليدين أو لف الذراعين حول جسمك، فهذا دليل قاطع على عدم شعورك بالراحة أو العدائية، وبالتالي حاولي ابقاء معصميك على الطاولة.

وحذرت خبيرة الاتيكيت فيرا يمين من أن طريقة الجلوس بتراخٍ في مقعدك قد يعطي انبطاعاً سلبياً عنك، وبالتالي عليك الجلوس بأناقة واستقامة، لافتة الى أن ‎ تجنّب التواصل بالعيون إشارة على إخفائك لأمر ما.

‎ونصحت بضرورة التركيز على المنطقة بين عيني الشخص الذي يجلس أمامك، لافتة الى أن المصافحة الضعيفة أو القويّة جداً تدل على شعورك بعدم الأمان.

‎الى ذلك، أكدت خبيرة الاتيكيت فيرا يمين أنه في حال تكلمت بهدوء تام فستظهرين بمظهر المرأة التي لا تثق بنفسها، وبالتالي عليك التدرب بشكل اكبر على نبرة صوت قوية وواثقة قبل الذهاب إلى المقابلة.

‎ونصحت بضرورة إبقاء أصابعك بعيدة عن فمك، مشددة على ضرورة الخضوع لجلسة تقليم الاظافر وتنظيفها قبل الذهاب للمقابلة.

ودعت خبيرة الاتيكيت فيرا يمين الى استخدام إسم الذي يجري معك المقابلة أثناء الحديث وأنهي المقابلة بمصافحة ولا تنسي إرسال رسالة شكر خلال 24 ساعة.