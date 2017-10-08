ترمب: شيء واحد فقط سيكون له مفعول مع كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن الجهود الدبلوماسية حيال كوريا الشمالية فشلت على الدوام، مضيفا أن ” شيئا واحدا فقط سيكون له مفعول “.

وغرد ترمب عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: ” الرؤساء وإداراتهم عكفوا على الحديث مع كوريا الشمالية على مدى 25 عاما، ووقعوا اتفاقات وصرفوا مبالغ هائلة من الأموال “.

وتابع: ” لكن لم يكن لذلك مفعول، فقد تم خرق الاتفاقات حتى قبل أن يجف الحبر، في استهانة بالمفاوضين الأمريكيين، عفوًا، لكنّ شيئا واحدا فقط سيكون له مفعول “.