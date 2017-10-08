ترمب: شيء واحد فقط سيكون له مفعول مع كوريا الشمالية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن الجهود الدبلوماسية حيال كوريا الشمالية فشلت على الدوام، مضيفا أن ” شيئا واحدا فقط سيكون له مفعول “.
وغرد ترمب عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: ” الرؤساء وإداراتهم عكفوا على الحديث مع كوريا الشمالية على مدى 25 عاما، ووقعوا اتفاقات وصرفوا مبالغ هائلة من الأموال “.
وتابع: ” لكن لم يكن لذلك مفعول، فقد تم خرق الاتفاقات حتى قبل أن يجف الحبر، في استهانة بالمفاوضين الأمريكيين، عفوًا، لكنّ شيئا واحدا فقط سيكون له مفعول “.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ 17 دقيقة
عفوًا سيدى الرئيس لكنّ شيئا واحدا فقط سيكون له مفعول “ وهو ترك كوريا الشمالية و المنطقة بالكامل يتدبرون شئونهم بنفسهم وعدم التدخل فى الشئون الاداخلية للدول بالعالم . يوجد مجلس أمن ويوجد منظمات دولية انشئت من أجل تلك الاوضاع.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 6 دقائق
عليك بهم ايها الوحش
ترامب نريد منك ان تعيد الى امريكا هيبتها
التي سلبت منها
نريد منك ان تكون كما كانوا يطلقون عليكم
لقلب امريكا هي بوليس العالم الأوحد
نريد منكم كما ركعت لكم اليا بان ورفعة الراية البيضاء
ب الهجوم النووي على هيروشيما وناجازاكي
ان تعيد امريكا هيبتها والزعامة