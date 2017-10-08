اللواء التركي يكشف معلومات جديدة حول هوية المعتدي على الحرس الملكي

علي القحطاني(صدى):

كشف المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور بن سلطان التركي، عن تفاصيل جديدة بشأن المعتدي على نقطة الحراسة التابعة للحرس الملكي بالقرب من قصر السلام بجدة.

وأكد التركي، أنه ليس مدرجا ضمن قوائم المطلوبين أمنيا، ولم يسبق التعامل معه أمنيا أو جنائيا، موضحا أنه من السابق لأوانه الحكم على الجريمة، مبينا أن التحقيقات جارية للوقوف على غاياته من الجريمة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وقال التركي، في مداخلة هاتفية مع القناة السعودية الإخبارية، إن المعتدي على نقطة الحراسة التابعة للحرس الملكي منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري سعودي الجنسية، مضيفا أن هوية العامري كان مذكور بها أنه طالب وهذا لا يتوافق مع عمره ، مما يعني أنه لم يحدث الهوية الوطنية منذ فترة ولذلك لم يذكر بها نوعية العمل الذي كان يقوم به .

وأضاف: ” ضبط بحوزته بالإضافة للسلاح الرشاش من نوع كلاشنكوف، ثلاثة قنابل حارقة مولوتوف ، ومن السابق لأوانه الحكم على الجريمة والتحقيقات جارية للوقوف على غاياته من الجريمة “.