بالصور.. امرأة تركية تشعل مواقع التواصل بجمالها وأناقتها
أشعلت امرأة تركية مواقع التواصل الاجتماعي، بأناقتها وترتيب منزلها، وقيامها بتقبيل يد زوجها قبل خروجه من المنزل، وإعداد الوجبات وتعليم أطفالها القرآن.
أظهرت الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، منزل المرأة التركية، حيث كان كل شيء مرتبا ومنظما، وظهرت وهي تقبل يد زوجها، وتعد الأطعمة الطازجة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 720 ] نشر منذ 3 ساعات
يوووو هـ
حنا ويش علينا
في سعادة الرجال
وسعادة حرمة المصون
خصوصيات حنا مالنا فيها علاقة
عالك متخلفة
جد ويش عرف الرباح اكل التفاح
خالد …[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
وين الجمال …اللي عندنا اجمل ههههههه
عبدالله[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم…تقبيل يد زوجها قبل خروجه…سلامات
باقي احسن تدخله وتحميه في البانيو وتوضيه كمان.
قال تقبل يد زوجها قال…هذه زوجه والا جاريه
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5989 ] نشر منذ 44 دقيقة
الأخ عبدالله
واضح انك ماسمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم “لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها”
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5005 ] نشر منذ 38 دقيقة
طــــــــــــــــــــــــ🤔🤔🤔ـــــــــــــــــــــــــيب
العابد لله[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 23 دقيقة
سؤال هل عندها شغالة وسواق ولا كل ده مجهود ذاتي بعض الناس تكون عمرها فى 30 وعندها شغالة وسواق ولا تعرف تنظف غرفة نومها ولا نظافة اولاددها ولا تهتم بزوجها ومهرها 50 الف وقاعة 50 وبيت مستقل وكسل وكبر وجهل بالحقوق الزوجية
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2315 ] نشر منذ 14 دقيقة
ما شاء الله تبارك الله