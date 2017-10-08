بالصور.. امرأة تركية تشعل مواقع التواصل بجمالها وأناقتها

أنقرة(صدى):

أشعلت امرأة تركية مواقع التواصل الاجتماعي، بأناقتها وترتيب منزلها، وقيامها بتقبيل يد زوجها قبل خروجه من المنزل، وإعداد الوجبات وتعليم أطفالها القرآن.

أظهرت الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، منزل المرأة التركية، حيث كان كل شيء مرتبا ومنظما، وظهرت وهي تقبل يد زوجها، وتعد الأطعمة الطازجة.