طالبة سعودية تبتكر ” خوذة متطورة ” لسائقي الدراجات وتصنعها الصين

حمود العنزي(صدى):

ابتكرت طالبة الدكتوراه السعودية ريم العطاس بجامعة بريدج بورت الأمريكية، خوذة لسائقي الدراجات، مزودة بالقدرة على تحديد الموقع، وبنظام إنذار لحركة المرور التي تقترب من السائق، وحازت ” خوذة رمبل ” على الجائزة الأولى لمسابقة شارك تانك.

وأوضحت صحيفة ” كونيكتيكت بوست ” ، أن الخوذة يجري تصنيعها في الصين، وستنزل الأسواق العام القادم.

وأكدت ريم العطاس أن أي عائدات من بيع الخوذة ستصب في مصلحة تمويل إنسان آلي تقوم بتصنيعه.