طالبة سعودية تبتكر ” خوذة متطورة ” لسائقي الدراجات وتصنعها الصين
ابتكرت طالبة الدكتوراه السعودية ريم العطاس بجامعة بريدج بورت الأمريكية، خوذة لسائقي الدراجات، مزودة بالقدرة على تحديد الموقع، وبنظام إنذار لحركة المرور التي تقترب من السائق، وحازت ” خوذة رمبل ” على الجائزة الأولى لمسابقة شارك تانك.
وأوضحت صحيفة ” كونيكتيكت بوست ” ، أن الخوذة يجري تصنيعها في الصين، وستنزل الأسواق العام القادم.
وأكدت ريم العطاس أن أي عائدات من بيع الخوذة ستصب في مصلحة تمويل إنسان آلي تقوم بتصنيعه.
ابو أحمد[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 2 ساعتين
نمضي قدماً الى الاماام والعطاس تتخطى كل التقنيات وتمضي الى الفضاء ,,, احسنتي اخيتي فنحن كلنا معكي قلباً وقالباً ولن ننساكي بدعوات فأنتي فخراً لنا (( كلنا العطاس )) هتسووو هتسوووو هتسوووو وو .
كان زمان[ عدد التعليقات: 1591 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله من الفضاوة …
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2313 ] نشر منذ 29 دقيقة
فخرا ان يكون الاختراع باسم السعودية