جزائية جدة تسجن عاق والده عامين بسبب ” كذاب وستين كذاب “

طلال الغامدي(صدى):

قضت المحكمة الجزائية بجدة، بسجن شاب سنتين وجلده ٥٠٠ جلدة، بعد ثبوت إدانته بعقوق والده بوصفه بالكذب أمام قاضي، حيث قال الشاب عبارة ” كذاب وستين كذاب ” لوالده في المجلس الشرعي للمحكمة.

وثبت لدى المحكمة أن الشاب المدعى عليه عاق لوالده وأمرت بسجنه سنتين وجلده ٥٠٠ جلدة، وأخذ التعهد المشدد عليه بالإحسان لوالده والامتثال لأمره في المعروف واكتسب الحكم القطعية وبات واجب النفاذ، وأودع الشاب في سجون جدة.

وكان الأب تقدم بدعوى يتهم فيه ابنه بعقوقه وعدم الامتثال له محاولا إيذاء شقيقاته وتهديدهن بالضرب، وأنكر الشاب المتهم عقوقه لوالده، في حين أكد المدعي العام أن الأب سبق وقدم شكوى سابقة على ابنه ‏وهذا دليل على عقوقه، وأجاب الشاب أن ما ذكره المدعي العام غير صحيح، وخلال المداولات بحضور أطراف القضية تلفظ الشاب على والده أمام القاضي بعبارة ” كذاب وستين كذاب ” ما جعل القاضي يعتبر رده عقوقاً وأصدر الحكم.