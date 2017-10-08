جوانب من حياة الشهيد المطيري: متزوج ولديه 3 أبناء وبار لوالدته وحافظ للقرآن

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مقربة من الشهيد الوكيل رقيب حماد بن شلاح المطيري، الذي استشهد أمس السبت، في هجوم على نقطة حراسة تابعة لقصر السلام بجدة، ملامح من حياته وكيف كانت علاقته بوالدته وبمن حوله.

وأوضحت المصادر، أن المطيري استشهد في العقد الرابع من عمره، وعرف عنه حسن الخلق والكرم وبرّه بوالدته التي تولى رعايتها مع شقيقاته منذ وفاة والده، كما أنه يحفظ القرآن الكريم كاملاً، مضيفة أنه متزوج ولديه 3 أبناء؛ أكبرهم في الصف الأول الابتدائي، والثاني في مرحلة الروضة، والأخير عمره 6 أشهر، لافتة إلى أن الصلاة عليه ستقام اليوم الأحد في مدينة الرياض.

يذكر أن مسلحا استهدف نقطة حراسة تابعة للحرس الملكي لقصر السلام بجدة أمس بإطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد رجلي أمن وإصابة 3 آخرين، وتمكن رجال الحرس الملكي من التعامل مع مطلق النار وقتله.