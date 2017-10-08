بلجيكا تعقد مهمة البوسنة في الصعود لمونديال روسيا

بروكسل(صدى):

فاز منتخب بلجيكا على نظيره البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وبهذا الفوز عززت بلجيكا المتأهلة لكأس العالم صدارتها للمجموعة الثامنة برصيد 25 نقطة، فيما جاءت البوسنة في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، ومنتخب اليونان الذي كسب نظيره القبرصي اليوم بهدفين مقابل هدف يحتل الوصافة بـ 16 نقطة ، وقبرص الخامس بـ 10 نقاط .