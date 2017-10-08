قائدة ” بسكليتة ” تكشف سبب توقفهن عن ممارسة ركوب الدراجات
كشفت نديمة أبو العينين، قائدة ومؤسسة فريق ” بسكليتة ” النسائي لممارسة رياضة ركوب الدراجات، عن سبب توقفهن عن ركوب الدراجات في شوارع جدة حاليا.
وأكدت أبو العينين، أن جميع عضوات الفريق توقفن عن ممارسة ركوب الدرجات حاليا بسبب انتظار استخراج تصاريح رسمية، ولكثرة طلبات الانضمام للفريق، وهو ما يحتاج إلى تنظيم، مشيرة إلى أن فكرة إنشاء الفريق جاءت من منطلق حبها لرياضة ركوب الدراجات من صغرها، وإصرارها على استكمالها بعدما كبرت.
وأوضحت أبو العنين أنهن لم يتعرضن لأي مضايقات جراء ارتدائهن العباءات القصيرة أثناء ركوب الدراجات في شوارع جدة.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5003 ] نشر منذ 6 ساعات
طــيب زين سويتن . ترى شسموه حساس ومايتحمل ألدعس .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1165 ] نشر منذ 4 ساعات
الى اين انتم ذاهبون ايتها النسوه
قرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1165 ] نشر منذ 4 ساعات
اعجبتني قصة امريكية الاصل تقول هربت بديني وحجابي
الى الكويت وتربي ابناءها على تعاليم الدين الاسلامي
وانتم هربتم من حجابكم وتعاليم دينكم بحجة الحرية
والمساواة التي ما انزل الله بها من سلطان فاتقوا الله
واخشوا يوما تشخص فيه الابصار
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5100 ] نشر منذ 3 ساعات
البسكليت اجل انتبهن لاتروح المرتبه جووووووووووووووه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
Zezu[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 2 ساعتين
أهم شي ترتاح الدوده..
مدري بس[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
هل فيه احساس معين اثناء قيادة السيارة
مدري بس[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 1 ساعة
تصحيح …اثناء قيادة الدراجة
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2921 ] نشر منذ 1 ساعة
مدري بس[ عدد التعليقات: 30 ]
اتوقع معقد السيكل له دور في المسأله
كان زمان[ عدد التعليقات: 1590 ] نشر منذ 46 دقيقة
ركز ..
وأوضحت أبو العنين أنهن لم يتعرضن لأي مضايقات جراء ارتدائهن العباءات القصيرة أثناء ركوب الدراجات في شوارع جدة .
محد سألك عن المضايقات … !! (( إيضاحك أثبت من حيث لا تدرين ))
ابو باسم[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 42 دقيقة
يقولون يزوّد الالتهابات “
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 648 ] نشر منذ 17 دقيقة
من فضاوة شوارع جدة عشان تصلحين فيها. رياضة درجات يابو العينين كان رحتي انتي وعيونك يالبومه عندكم بصعيد مصر وفكيتينا انتي وبقية الطروش لاتشوهون سمعة المراءة السعودية هذاء جزاء البلد الي لمكم واكرمكم وجنسكم تعضون اليد الي انمدت لكم بكل خير روحي اعملي رياضتك بالبر مثل الخرخير ههه او ارجعوا لبلادكم وسوا رياضتكم هناك بعيد عنا طسو طس الله بكم