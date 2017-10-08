قائدة ” بسكليتة ” تكشف سبب توقفهن عن ممارسة ركوب الدراجات

علي القحطاني(صدى):

كشفت نديمة أبو العينين، قائدة ومؤسسة فريق ” بسكليتة ” النسائي لممارسة رياضة ركوب الدراجات، عن سبب توقفهن عن ركوب الدراجات في شوارع جدة حاليا.

وأكدت أبو العينين، أن جميع عضوات الفريق توقفن عن ممارسة ركوب الدرجات حاليا بسبب انتظار استخراج تصاريح رسمية، ولكثرة طلبات الانضمام للفريق، وهو ما يحتاج إلى تنظيم، مشيرة إلى أن فكرة إنشاء الفريق جاءت من منطلق حبها لرياضة ركوب الدراجات من صغرها، وإصرارها على استكمالها بعدما كبرت.

وأوضحت أبو العنين أنهن لم يتعرضن لأي مضايقات جراء ارتدائهن العباءات القصيرة أثناء ركوب الدراجات في شوارع جدة.