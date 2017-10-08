استشاري طب نفسي يشبه المفحطين بـ ” اللصوص “

طلال الغامدي(صدى):

وصف استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، المفحطين باللصوص الذين يسرقون المنازل، داعيا كل من يرى مفحطا إلى إبلاغ الجهات الأمنية عنه.

وأوضح الحبيب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المفحط في الشارع كالسارق في المنزل وأن على كل واحد أن يحمي نفسه منه، بالإبلاغ عنه، فهو وأولاده يعيشون بين الشارع والمنزل، مؤكدا أن مسؤولية كل مواطن مراقبة المفحطين والإبلاغ عنهم، بإرسال صورة مخالفة التفحيط أو رقم السيارة للمرور، وأنه ليس دور المواطن السبق قبل غيره في نشرها في ” يوتيوب “.