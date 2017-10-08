استشاري طب نفسي يشبه المفحطين بـ ” اللصوص “
وصف استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، المفحطين باللصوص الذين يسرقون المنازل، داعيا كل من يرى مفحطا إلى إبلاغ الجهات الأمنية عنه.
وأوضح الحبيب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المفحط في الشارع كالسارق في المنزل وأن على كل واحد أن يحمي نفسه منه، بالإبلاغ عنه، فهو وأولاده يعيشون بين الشارع والمنزل، مؤكدا أن مسؤولية كل مواطن مراقبة المفحطين والإبلاغ عنهم، بإرسال صورة مخالفة التفحيط أو رقم السيارة للمرور، وأنه ليس دور المواطن السبق قبل غيره في نشرها في ” يوتيوب “.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1196 ] نشر منذ 7 ساعات
مدري يا الحبيب هو حب الظهور الاعلامي يخليك كل يوم تخمبق غربلك الله يا الداج
سهم[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يهدي الجميع … ذولي الدرباويه ما هم لصوص وبس … ذولي إرهابيين … تصور لو جاك واحد برشاش أنت وعائلتك وأنت آمن في بيتك … وذبحكم وهو يضحك … نفس الشي … بس الدرباوي سلاحه هي سيارته اللي ما تدري من فين جايبها .
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1460 ] نشر منذ 3 ساعات
يا. رجل. ملت الناس من التبليغ. ولا حياة لمن تنادي. المرور يجلس بالساعات يسألك ولا يعرف الشوارع. وهل فيه مصابين وين بالضبط. تحيك الفرقه. وتحل وتحل ولا احد يأتي. كذلك. ضعف. إدارة المرور. هي من أوجد هؤلاء بكثرة ومن يساندهم بالميدان قلنا. مراراً وتكرارا المرور. والبلديات. افشل قطاعين بالمملكة. يجب. التغيير الشامل لهما. صحيح يوجد مقرات كثيرة وسيارات. وخسائر من الدولة. لكل منهما. لكن لا انتاج على ارض الواقع. إهمال واستهتار. وفوضى. وتسيب. الخ. نرجو من سلمان الحزم. إعطاء هذين القطاعين المهمين. الاهتمام. الكبير والسريع. تصدقون. نشاهد الحوادث على الدائريات وبالشوارع بالجملة. وتبلغ وتتعب. وتنتظر. وبالأخير يأتيك. قائد نجم. اجنبي. يلعب بجواله. وينظر يمين وشمال وأين التأمين. ما فيه تأمين. اتصل بالمرور. والشارع مغلق وزحمة. او يوجد عائلة او او او. الى متى. زحام على طول الساعة. دخول الشاحنات على الدائريات لم تحل. فوضى. السرعة قطع الإشارات وعلنا. وعد واغلط. همهم تضليل ممنوع. دعامية. انتل. يتلصصون للسرعة على الطرق. الخ. ويتركون الأهم. مخالف ومخالفة. وذبحوا المساكين بالقسائم. ويتفاخرون بها.
nasser atmi[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
ok
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5986 ] نشر منذ 36 دقيقة
والله انك داج بياع كلام وفلسفه فاضية
ماعندك سالفة خرابيط في خرابيط والعيادة مليانه مهبل يصدقون كلامك