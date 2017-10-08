بالفيديو.. شاب يشهر مسدسه في وجه رجل أمن
أثار مقطع لشابين حاولا السخرية من أحد رجال المرور أثناء تأدية عمله، استياءً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقبض على الشابين المستهترين وإحالتهما إلى الجهات الأمنية المختصة لينالا عقابهما الرادع.
ووثق مقطع الفيديو استهتار شابين بأحد رجال الأمن التابعين للإدارة العامة للمرور أثناء تأدية عمله في أحد الشوارع، حيث أظهر المقطع المصور من داخل السيارة التي كان يستقلها الشابان إمساك أحدهما بسيجارة يبدو أنها سيجارة من الحشيش المخدر، كما رصد المقطع توجيه أحدهما سلاحاً باتجاه رجل الأمن الذي يبدو أنه كان منهمكاً في تسيير حركة المركبات ولم ينتبه لما قاما به.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35157 ] نشر منذ 3 ساعات
راح يجيبونهما على خشميهما مجرورين ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1194 ] نشر منذ 3 ساعات
يارب يقفطوهم بسرعة حتى يعرفو قيمة رجل الامن
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1163 ] نشر منذ 1 ساعة
جبان
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5083 ] نشر منذ 53 دقيقة
بيمسكونهم باذن الله ويعلمون كل واحد قيمته
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 47 دقيقة
هالورع الرخمه مسوي رجل يرفع المسدس على العسكري، حرام انت لو مسك مسح بخشك الارض وجرك السجن بعدين تعرف قدرك يالسلوقي
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5059 ] نشر منذ 7 دقائق
ليتهم والله جلدوهم😣ساهرين على راحتنا وامنا ليل نهار ويجي مثل ها المراهقين والمهايطين؟ يرفعون اسلحهتهم بوجيههم😣حفظ الله رجال امننا من كل مكروه😊