بالفيديو.. شاب يشهر مسدسه في وجه رجل أمن

حمود العنزي(صدى):

أثار مقطع لشابين حاولا السخرية من أحد رجال المرور أثناء تأدية عمله، استياءً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقبض على الشابين المستهترين وإحالتهما إلى الجهات الأمنية المختصة لينالا عقابهما الرادع.

ووثق مقطع الفيديو استهتار شابين بأحد رجال الأمن التابعين للإدارة العامة للمرور أثناء تأدية عمله في أحد الشوارع، حيث أظهر المقطع المصور من داخل السيارة التي كان يستقلها الشابان إمساك أحدهما بسيجارة يبدو أنها سيجارة من الحشيش المخدر، كما رصد المقطع توجيه أحدهما سلاحاً باتجاه رجل الأمن الذي يبدو أنه كان منهمكاً في تسيير حركة المركبات ولم ينتبه لما قاما به.