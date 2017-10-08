بالفيديو.. تصادم سيارتين على طريق الملك سلمان بالرياض
وثق مقطع فيديو التقطه مواطن إهمال إحدى شركات المقاولات، مما أدى لوقوع حادثين تصادم سيارتين بعد إغلاق الطريق الفرعي لطريق الملك سلمان بالرياض دون وضع علامات تحذيرية.
وأظهر المقطع مواطنا يواجه أحد عمال شركة المقاولات التي أقدمت على وضع حواجز خرسانية في نهاية طريق الفرعي.
وأبان المقطع أن عدم وضع لافتات تحذيرية تسبب في تصادم سيارتين بالحاجز الأسمنتي، بعد أن فوجئ سائقيهما بنهاية الطريق أمامهما.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35157 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يكفينا الشر ,, ان شاء الله انهم سالمين ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5003 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان .
عبدالله[ عدد التعليقات: 484 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني قفلوا الطريق بخرسانه وما حطوا حتى لوحه تحمي الناس منها.
الا يعتبر هذا قتل غير عمد…لهذه الدرجة وصل الاستهتار بحياتنا من قبل اصحاب المشاريع
لهذه الدرجة حياتنا لا تساوي قيمة لوحة ارشادية قيمتها اقل من ٥٠٠ ريال.