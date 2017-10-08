بالفيديو.. تصادم سيارتين على طريق الملك سلمان بالرياض

عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو التقطه مواطن إهمال إحدى شركات المقاولات، مما أدى لوقوع حادثين تصادم سيارتين بعد إغلاق الطريق الفرعي لطريق الملك سلمان بالرياض دون وضع علامات تحذيرية.

وأظهر المقطع مواطنا يواجه أحد عمال شركة المقاولات التي أقدمت على وضع حواجز خرسانية في نهاية طريق الفرعي.

وأبان المقطع أن عدم وضع لافتات تحذيرية تسبب في تصادم سيارتين بالحاجز الأسمنتي، بعد أن فوجئ سائقيهما بنهاية الطريق أمامهما.