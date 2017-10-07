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أول صورة لإرهابي قصر السلام بجدة بعد تصفيته

أول صورة لإرهابي قصر السلام بجدة بعد تصفيته
نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الإرهابي، الذي هاجم فجر اليوم السبت نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، وهو ملقي على الأرض بعد التعامل معه من قبل رجال الأمن وقتله وفق ما اقتضاه الموقف.

وكانت وزارة الداخلية أوضحت في بيانٍ لها منذ قليل أنه اتضح من إجراءات الثتبت من هوية الشخص بأنه يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 28 عاماً، وضبط بحوزته سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف، وثلاث قنابل مولتوف حارقة.

وأضافت أن الحادثة نتج عنها استشهاد اثنين من رجال الأمن وإصابة 3 آخرين يتلقون حالياً العلاج اللازم، مشيرة إلى أنه جارٍ التحقيق في الأمر وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في الحادثة لاحقاً.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 35157 ] نشر منذ 9 ساعات

الى جهنم بإذن الله ,,

,, اسأل الله ان يرحم من توفي من الحرس ويشفي من اصيب ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 8 ساعات

آمين

[ عدد التعليقات: 499 ] نشر منذ 8 ساعات

رحم الله من توفي من الحرس الملكي وشفى الله المصابين وحفظ بلادنا وشبابنا من شر الخوارج.

[ عدد التعليقات: 5062 ] نشر منذ 7 ساعات

الله يرحمهم ويصبر ذويهم😢ويشفي المصابين حسبنا الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 5100 ] نشر منذ 7 ساعات

الله يرحمهم ويصبر ذويهم😢ويشفي المصابين حسبنا الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 ساعات

حسبي الله عليهم وعلى من يدعمهم هؤلاء الارهابين الانجاس
رحم الله الشهداء وغفر لهم

[ عدد التعليقات: 5295 ] نشر منذ 1 ساعة

الله لا يرحمه ويجعله في الدرك الأسفل من النار وكل منهم على نهجه الخبيث

[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 20 دقيقة

المفروض ,,, توجد بوابة الكترونية فى كل منشاءة بكميرات وحساسات مع وجود مايك وشاشة للتحدث عن بعد..
بعد ذالك تودي عملك بكل راحة واطمأنان.
حفظكم الله ورعاكم وايدكم بنصرة . وحفظ بلادنا من كيد الاشرار .
الله يحفظنا ويرحم شهداء الوطن ونسال اللله العلي القديران يدخلهم فسيح جناتة .

[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 13 دقيقة

الله يرحمهم ويصبر ذويهم ويشفي المصابين من الحرس حسبنا الله ونعم الوكيل

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