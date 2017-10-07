أول صورة لإرهابي قصر السلام بجدة بعد تصفيته

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الإرهابي، الذي هاجم فجر اليوم السبت نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، وهو ملقي على الأرض بعد التعامل معه من قبل رجال الأمن وقتله وفق ما اقتضاه الموقف.

وكانت وزارة الداخلية أوضحت في بيانٍ لها منذ قليل أنه اتضح من إجراءات الثتبت من هوية الشخص بأنه يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 28 عاماً، وضبط بحوزته سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف، وثلاث قنابل مولتوف حارقة.

وأضافت أن الحادثة نتج عنها استشهاد اثنين من رجال الأمن وإصابة 3 آخرين يتلقون حالياً العلاج اللازم، مشيرة إلى أنه جارٍ التحقيق في الأمر وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في الحادثة لاحقاً.