بالصور.. حفل زفاف الأمير فيليب بصريبا
احتفل الأمير فيليب وعروسه ” دانيكا مارينكوفيتش ” بحفل زفافهم اليوم السبت، بكاتدرائية بلجراد بصربيا، ويعتبر الأمير فيليب الابن الأصغر لولى العهد الصربى الكسندر كارادجوردجيفيتش.
وأظهرت مجموعة صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية تواجد أقارب الأمير فيليب وحضور الملكة صوفيا السابقة بإسبانيا.
ويعتبر أول حفل زفاف أميرى منذ 95 عاما، وتعتبر ” دانيكا مارينكوفيتش ” ابنة الرسام الصربى الشهير ميلان سيل مارينكوفيتش.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35157 ] نشر منذ 5 ساعات
كلهم من قبيله ايتش ونعم القبيله ,,
,, طيب موفقين يا ايتس في ايتش ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5001 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههههههههه. والله يا عزيزي ابومحمد .
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إنهم جنفشونا و كنفشونا من كثرة ألفنتش وألكنتش وألمنتش .😂😁😅.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35157 ] نشر منذ 4 ساعات
ماودك نجنفش يمهم ونكنفش عندهم ، على ددسنا ؟؟
,, يذكرون ديارهم حلوه للكنفشه ، قصدي للتخييم ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35157 ] نشر منذ 4 ساعات
يقولون الكنتوش والمتوش عندهم رخيص , بس كح وخذ لك كنتوش و واحد منتوش بالبلوش ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5001 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههه. ياليت والله يا ابومحمد مثل ما قلت ديارهم حلوه للكنفشه وألنعنشه .
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بس أخاف أرجع ومعي ثلاث كنفوشات مزيونات وأحطهِن شرايك لأم ألورعان .😊.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5001 ] نشر منذ 4 ساعات
لا تِغــطي علـى مكــشوف ألمنــتوش ـ ـ كِل وإشبع وحوش كِل ماتِـقدَر مِنـهم تِـحوش .😍.
أبو الجدايل[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 4 ساعات
إيييييييه
ياراعي ألدديسن
أثر قلبك خضر وضعيف عند ( الخوندات )
أجل لعيون أم الورعان ﻻ تبرح مكانك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35157 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يصلحك ,, تعرف ان الكنفوشي ايش تعني ؟
,, الكنفوشي هو نوع من القرود ,, لكن الكنفشه تعني التخييم ،،
,, اما الفنتوش والمنقوش ، فهي تعني ماتعني ، بس مالنا بها غرض ,,
,, حنا نبغا كنتوش ومنتوش ,, وهي نوع من انواع الاكل عندهم ,, ومانجيب معانا شي ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14867 ] نشر منذ 2 ساعتين
😆😝
مبروك 😍
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5083 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبررررررررررررررررررروكين يارب
منك العيال ومنها المال
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5083 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههه
منك المال ومنها العيال
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14867 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5083 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
خطأ مطبعي
لا احد يشره
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5001 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب يا ولدي اخصائي فاضي حسابك عندي .🔨.🥊🥊.
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لا تِنسى تراني أخوك ألكبير وإذا ما سمعت كلامي راح أرميك بالبير .😡😡.
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😂.😄.😃.😀.😉.😝.😜.😄.😙.😂
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5083 ] نشر منذ 59 دقيقة
سمعن وطاعه
تامر امر ياخووووووووووووووووي
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5059 ] نشر منذ 40 دقيقة
باالمبارك😁😊
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5001 ] نشر منذ 10 دقائق
عزاز عندي عـــــــــزاز
عزاز عدنا وياهو ينكر رمش عينه وياهوأقرب من جفن للعين لينا
ياعشقهم هيل ما عبرت سنينا وش مايمر بينا العمر يكثر حنينا
مدللين مدللين ويلوق لأحبابي الدلال ..
وشوقهم نسمة جنوب وسيرت لاهل الشمال
والعتب بشفاهم ود وحنين.. مدللين احباب قلبي مدللين
عزاز حق الله عــــــزاز
عزاز عندي عـــــــــزاز
عزاز عدنا ومن هويناهم هوينا الناس كلها
ومن عشقهم كبرت الدنيا باهلها
وعلى جناح الشوق طرنا نروح طارت ويا خلها
يا هواهم دماوي تفيض بطرها
يا وفواوي وردة وتفوح بعطرها