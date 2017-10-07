بالصور.. حفل زفاف الأمير فيليب بصريبا

نورة الشهري(صدى):

احتفل الأمير فيليب وعروسه ” دانيكا مارينكوفيتش ” بحفل زفافهم اليوم السبت، بكاتدرائية بلجراد بصربيا، ويعتبر الأمير فيليب الابن الأصغر لولى العهد الصربى الكسندر كارادجوردجيفيتش.

وأظهرت مجموعة صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية تواجد أقارب الأمير فيليب وحضور الملكة صوفيا السابقة بإسبانيا.

ويعتبر أول حفل زفاف أميرى منذ 95 عاما، وتعتبر ” دانيكا مارينكوفيتش ” ابنة الرسام الصربى الشهير ميلان سيل مارينكوفيتش.