بالفيديو.. الداخلية تحبط عمل إرهابي استهدف قصر السلام بجدة

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، إحباط عمل إرهابي استهدف نقطة حراسة أمام قصر السلام في جدة، الرابضة أمام البوابة الغربية.

وأوضح المتحدث الأمني، في تصريحات له اليوم السبت، أن الجاني ترجل من سيارة يقودها وبادر بإطلاق النار على البوابة، فيما تعامل رجال الحرس الملكي مع الإرهابي، حسبما يقتضيه الموقف ونتج عنه مصرع المنفذ واستشهاد جنديين، ” وكيل رقيب حماد بن شلاح المطيري، والجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي ”

وإصابة 3 جنود، ” العريف وليد بن علي شامي، والجندي أول أحمد صالح القرني، والجندي أول عبدالله هندي السبيعي ” ، وهم يتلقون العلاج اللازم.

وأشار إلي أن منفذ هذا العمل الجبان يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري، سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 28 عاما، وضبط بحوزته سلاح كلاشنكوف و3 قنابل حارقة.