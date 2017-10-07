بالفيديو.. الداخلية تحبط عمل إرهابي استهدف قصر السلام بجدة
أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، إحباط عمل إرهابي استهدف نقطة حراسة أمام قصر السلام في جدة، الرابضة أمام البوابة الغربية.
وأوضح المتحدث الأمني، في تصريحات له اليوم السبت، أن الجاني ترجل من سيارة يقودها وبادر بإطلاق النار على البوابة، فيما تعامل رجال الحرس الملكي مع الإرهابي، حسبما يقتضيه الموقف ونتج عنه مصرع المنفذ واستشهاد جنديين، ” وكيل رقيب حماد بن شلاح المطيري، والجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي ”
وإصابة 3 جنود، ” العريف وليد بن علي شامي، والجندي أول أحمد صالح القرني، والجندي أول عبدالله هندي السبيعي ” ، وهم يتلقون العلاج اللازم.
وأشار إلي أن منفذ هذا العمل الجبان يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري، سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 28 عاما، وضبط بحوزته سلاح كلاشنكوف و3 قنابل حارقة.
فيديو | #الداخلية: إحباط عمل إرهابي استهدف نقطة حراسة أمام #قصر_السلام في #جدة. #الإخبارية pic.twitter.com/O03yXFuAjb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله لا يرحمه ولا يُغمد روحه الجنه
سعيدمكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2505 ] نشر منذ 44 دقيقة
حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل..ورحمة الله على من استشهد…
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35139 ] نشر منذ 35 دقيقة
جعله في جهنم وبئس المصير ,, بإذن الله ,,
,, رحم الله الشهداء من الحرس وأسكنهم فسيح جناته ، وأسأله سبحانه ان يشفي المصابين عاجلاً غير آجل .. آمين ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4978 ] نشر منذ 34 دقيقة
لعنة الله عليه عسى ربي يحرقه في نار جهنم .🔥🔥🔥.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1191 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يرحم جنودنا البواسل وربي يشفي المصابين
اما الارهابي فهذا جزاة هو وكل من تسول لة نفسة الارهاب
الواقع[ عدد التعليقات: 5287 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله لا يرحمه ولا يرحم من خطط له ومن دعمه ومن زوده بالسلاح اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر منهم احد ورد كيد اعداء بلاد الحرمين الى نحورهم
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 4 دقائق
*كما قال أخي الكريم(الواقع)☝️حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم*