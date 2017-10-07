تغريدة نارية من محمد الدعيع

نواف السالم(صدى):

أثار حارس مرمى نادي الهلال السابق الأخضر، جدلا واسعا بعدما نشر تغريدتين عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر ” ، فسرها الكثير من المتابعين، بأنها ردا على هيئة الرياضةـ بعدما وقعت عقدا مع أسطورة الحراسة الألمانية، أوليفر كان، ليشرف على أكاديمية مختصة بتحضير حراس المرمى للفرق والمنتخب مستقبلا، في خطوة من أجل حل مشكلة حراسة المرمى التي يعاني منها الأخضر السعودي خلال السنوات الماضية.

وقال الدعيع في التغريدة الأولى: “ إلى من يهمه الأمر ” ياللي ما تعرف وش تاريخي جاهل طول عمرك جاهل يا جاهل (ت) ” ، واضعا فيديو لأبرز تصدياته في مباراة منتخب بلاده ضد إنجلترا”.

كما فسر الجمهور حرف (ت) الذي وضعه الحارس الأسطورة إلى أنه يقصد، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وأضاف في تغريدة أخرى: “ مشكلتي هلالي ” ، في إشارة إلى أن، تركي آل الشيخ، تردد أنه يشجع نادي النصر.

وما أزاد الأمور اشتعالا، هو قرار تركي آل الشيخ بتكليف الحارس الدولي السابق حسين الصادق ليكون ممثلاً للهيئة العامة للرياضة في ترتيبات تأسيس أكاديمية “ أوليفر كان ” ، في ظل توقعات الكثيرين تعيين الدعيع في هذا المنصب.