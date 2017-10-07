تغريدة نارية من محمد الدعيع
أثار حارس مرمى نادي الهلال السابق الأخضر، جدلا واسعا بعدما نشر تغريدتين عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر ” ، فسرها الكثير من المتابعين، بأنها ردا على هيئة الرياضةـ بعدما وقعت عقدا مع أسطورة الحراسة الألمانية، أوليفر كان، ليشرف على أكاديمية مختصة بتحضير حراس المرمى للفرق والمنتخب مستقبلا، في خطوة من أجل حل مشكلة حراسة المرمى التي يعاني منها الأخضر السعودي خلال السنوات الماضية.
وقال الدعيع في التغريدة الأولى: “ إلى من يهمه الأمر ” ياللي ما تعرف وش تاريخي جاهل طول عمرك جاهل يا جاهل (ت) ” ، واضعا فيديو لأبرز تصدياته في مباراة منتخب بلاده ضد إنجلترا”.
كما فسر الجمهور حرف (ت) الذي وضعه الحارس الأسطورة إلى أنه يقصد، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة.
وأضاف في تغريدة أخرى: “ مشكلتي هلالي ” ، في إشارة إلى أن، تركي آل الشيخ، تردد أنه يشجع نادي النصر.
وما أزاد الأمور اشتعالا، هو قرار تركي آل الشيخ بتكليف الحارس الدولي السابق حسين الصادق ليكون ممثلاً للهيئة العامة للرياضة في ترتيبات تأسيس أكاديمية “ أوليفر كان ” ، في ظل توقعات الكثيرين تعيين الدعيع في هذا المنصب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35157 ] نشر منذ 8 ساعات
طيب ..
مرسيدس[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 8 ساعات
الدعيع محمد وقبله أخوه عبدالله احدهم هو من يستحق ذالك القب فمنبعهم كان من نادي الطائي الي اعرفه انه هادي فماذا حل به قد يكون حارس نعم بس اداري وحسين الصادق أيضا مبدع
اهلاوي[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 8 ساعات
انا ما نسيت 8 بكاس العالم باليابان
معانق الزعيم[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 7 ساعات
تركي ال الشيخ سوف يجرف رياضتنا خارج السراب .. ومع قادم الأأيما سوف تتضح … واضح أن هنالك أتفاق لأنهاك لعبي الهلال مع المنتخب والشاهد التشكيله كلها من لاعبي الزعيم …. فعلا أتى ليخدم الكيان الأصفر ….
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2309 ] نشر منذ 7 ساعات
تخلف احترافي
مرسيدس[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 7 ساعات
اهم شي السنافر مايزعلوا
سيف سعد[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 7 ساعات
قوية ياالدعيع تصف معالي الاستاذ تركي ال الشيخ بالجاهل ، كل هذا بس ليش عين حسين الصادق وماعينك لا تخلي الغيرة تقلل من تاريخك.
مرسيدس[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 7 ساعات
الان اتحاد الكره من حقه انه يقدم شكوى ضد الدعيع لايذبحك الغرور انت حارس صح بس كممثل ل اكلديميةالحراس نو
ما تفرق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
مرة واحدة قادني فيها حظي العاثر إلى مقابلة المدعو محمد الدعيع وكام بمنتهى الفظاظة والسوقية وانعدام الأخلاق. وعليه فلا غرابة في أن يغرد تغريدة “مثل وجهه”.
ايولانا[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 6 ساعات
من بداية الغاء لجنة التوثيق .. وبعدها اعفاء طارق كيال وووووو … الخ والقائمه بتطووول
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 3 ساعات
الاغلبية يتفق على زعامة الحارس الاول في المملكة ابو دعيع كـ حارس مرمى
لكن كـ شخص مسئول عن اكادمية او مشرف او مدرب واضح من كلامه انه من جنبها هههههه
شخص ناجح في الحراسة وحق سوالف وضحك
بينما الصادق ثقافته عاليه ومتحدث وصاحب فكر يعني يجي منه اشراف او تدريب
لاعزاء للسنافر
Zezu[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 54 دقيقة
تخيل تستلم الإشراف ومعاك العود والكمنجه يا..واااااد..يا طاقية
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5001 ] نشر منذ 43 دقيقة
طــــــــيب