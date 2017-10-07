” الهلال ” يستعد للتوقيع مع شركة كبرى لرعايته

نواف السالم(صدى):

يجري مجلس إدارة الهلال، مفاوضات جادة مع إحدى الشركات الكبرى والرائدة في منطقة الخليج، قبل إعلان اتفاق الرعاية النهائي والتوقيع الرسمي خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن العقد سيدر دخلاً مادياً ثابتاً على الهلال لن يقل عن 50 مليون ريال لتكون هذه الشركة الراعي الرسمي، وتحل بدلاً من الشركة السابقة ” موبايلي ” .

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات مع هذه الشركة بدأت نهاية الموسم الماضي، وأن تأخير التوقيع هو رغبة الشركة في فرض شروط ومزايا في حال تمت الخصخصة خلال مدة العقد المبرم بين الطرفين.