بالفيديو.. شرطي يطلق النار علي ممثل يؤدي مشهد سرقة

واشنطن(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشرطي يطلق النار علي ممثل، أثناء قيامه بأداء دور اللص، حيث قام بتنفيذ عملية سرقة في أحد الأحياء الأميركية، واعتقد الضابط أن عملية السرقة حقيقية.

وأظهر الفيديو، رجلًا مسلحًا ملثمًا يخرج من باب أحد المباني وفي يده سلاح، ليأمره الضابط بإسقاطه من يده.

وفيما توجه الممثل نحو الضابط قليلًا، أطلق الأخير رصاصة من مسدسه، ثم قام الممثل بعدها بخلع القناع وإلقاء البندقية من يده، ثم أخذ يخبر الضابط أنه مشهد تمثيلي في عمل فني.