لوجين عمران تمازح صديقاتها بعد يوم متعب

الأحد 8
أكتوبر
من لبسهم ضياعه
صياعه مفنهره ,,
اح
هههههههههه
ههههههههه اسمج من كذا ما فيش
عليها خفة دم اخف من الحديد ياالله تبي تعلم الناس ان ركبتها بيضاء حطت نصف ثروتهم في التبيض والتجميل والترقيع اكيد بتصير بيضاء عمليات التجميل اليوم الي عمرها ستين يخلونها بالعشرينات بس من يدفع الحمدلله على خلق الله اللهم اني استغفرك واتوب اليك ويعني مافي هذا البلد الاذالولد
يارب حلمك ..
تنكت وضحك مع نفسها …… الله من ثقل الدم …
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محمد[ عدد التعليقات: 2092 ] نشر منذ 15 ساعة
من لبسهم ضياعه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35157 ] نشر منذ 14 ساعة
صياعه مفنهره ,,
مندبلتن تسبده[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 13 ساعة
اح
جداوي[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 11 ساعة
هههههههههه
ههههههههه اسمج من كذا ما فيش
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 648 ] نشر منذ 31 دقيقة
عليها خفة دم اخف من الحديد ياالله تبي تعلم الناس ان ركبتها بيضاء حطت نصف ثروتهم في التبيض والتجميل والترقيع اكيد بتصير بيضاء عمليات التجميل اليوم الي عمرها ستين يخلونها بالعشرينات بس من يدفع الحمدلله على خلق الله اللهم اني استغفرك واتوب اليك ويعني مافي هذا البلد الاذالولد
كان زمان[ عدد التعليقات: 1590 ] نشر منذ 12 دقيقة
يارب حلمك ..
تنكت وضحك مع نفسها …… الله من ثقل الدم …