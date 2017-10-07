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  3. لوجين عمران تمازح صديقاتها بعد يوم متعب

لوجين عمران تمازح صديقاتها بعد يوم متعب




6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2092 ] نشر منذ 15 ساعة

من لبسهم ضياعه

[ عدد التعليقات: 35157 ] نشر منذ 14 ساعة

صياعه مفنهره ,,

[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 11 ساعة

هههههههههه
ههههههههه اسمج من كذا ما فيش

[ عدد التعليقات: 648 ] نشر منذ 31 دقيقة

عليها خفة دم اخف من الحديد ياالله تبي تعلم الناس ان ركبتها بيضاء حطت نصف ثروتهم في التبيض والتجميل والترقيع اكيد بتصير بيضاء عمليات التجميل اليوم الي عمرها ستين يخلونها بالعشرينات بس من يدفع الحمدلله على خلق الله اللهم اني استغفرك واتوب اليك ويعني مافي هذا البلد الاذالولد

[ عدد التعليقات: 1590 ] نشر منذ 12 دقيقة

يارب حلمك ..

تنكت وضحك مع نفسها …… الله من ثقل الدم …

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