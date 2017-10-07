بالصور.. إضافة نسخة A-Spec ILX الخاصة لموديلات 2018 من أكيورا

واشنطن(صدى):

من المنتظر أن تصل أكيورا ILX موديل 2018 إلى وكلاء أكيورا في الولايات المتحدة في 5 أكتوبر، مع أسعار تبدأ من 28.100 دولار للنسخة القياسية, فيما قدمت نسخة خاصة من السيارة هي نسخة A –Spec بسعر 28.900 دولار لتضيف لها عجلات 18 بوصة وعتبات جانبية واسبويلر خلفي وشعارات فريدة.

ومن حيث التجهيزات القياسية، فقد حصلت على المصابيح الأمامية LED، مقعد السائق قابل للتعديل كهربائياً بثماني وضعيات، كاميرا الرؤية الخلفية المتعددة الزوايا، فتحة السقف الكهربائية ، وتقنية بلوتوث، HandsFree Link ، شاشة 5 بوصة متعددة المهام وفتح السيارة بدون مفتاح مع زر لتشغيل السيارة وعجلة القيادة وذراع نقل الحركة من الجلد.

كما يمكن أيضا الحصول على السيارة الخاصة مع نسخ Premium و Tech Plus مع عتبات جانبية رياضية، اسبويلر خلفي ومصابيح الضباب الأمامية، عجلات 18 بوصة ألومنيوم وشعار خاص في الأمام والخلف. وفي الداخل، يوجد جلد مثقب ولون أسود داخلي واضاءة حمراء وخياطة رمادية والمكابح الألمنيوم.

وجميع طرازات أكورا ILX موديل 2018 مدعومة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر مع ناقل حركة سبورتشيفت ذو8 سرعات بقوة 201 حصان، و244 نيوتن متر من عزم الدوران.