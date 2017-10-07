بالصور.. تأسيس جمعية تعاونية لمنتجي التمور بالرياض

سعيد العجل(صدى):

افتتح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة اللقاء الأول لمنتجي التمور ، والذي نظمته الإدارة العامة لشئون الزراعة بالرياض، صباح يوم الأربعاء الموافق 14 / 1 / 1439هـ .

وخلال كلمته الافتتاحية رحب العيادة بهذا الاهتمام من الجميع والذي يهدف إلى تقريب المسافات بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنتجي التمور مما يسهم في تجاوز العوائق وتبادل الخبرات والآراء والعمل سوياً إلى إنتاج تمور ذات جودة عالية وتسويقه محلياً ودولياً .

واستمع إلى طلبات وأراء منتجي التمور وكان لقاءاً تفاعلي تم من خلاله مناقشة العديد من المحاور الهامة والمتعلقة بإنتاج التمور في المملكة ، وأوضح سعادته بأن جميع الاقتراحات والأراء سوف تأخذ بعين الاعتبار ، كما أبدى العيادة سعادته بهذا اللقاء والاهتمام من منتجي التمور .

كما أكد مدير المركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور/ محمد النويران أن المركز يسعى لوضع آليه لبحث طرق تسويق تمور المزارعيين محلياً ودولياً بالتنسيق مع الشركات الأجنبيه .

من جهة أخرى بين مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض الدكتور / ماجد بن عبدالعزيز الفراج أن الادارة تقوم بجهود متواصلة لمكافحة الآفات التي تصيب النخيل ، وأوضح أن السوسة الحمراء تعتبر من أخطر الحشرات فتكا بأشجار النخيل ، وأوضح الفراج بضرورة تعاون الجميع والتقيد بطرق الوقاية للحد من انتشار الإفة ، كما أكد على ضرورة تطبيق نظام الحجر الزراعي .

جدير بالذكر بأن اللقاء تخلله عرض ندوتين كانت الأولى عن دور الوزارة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء والثانية كانت عن خطر سوسة النخيل الحمراء على النخيل ، كما تم عرض تجربة لأحد المزارعين في كيفية الأهتمام بالنخيل والقضاء على افة سوسة النخيل الحمراء .

وانتهى اللقاء بعدد من التوصيات من أهمها البدء بتأسيس جمعية تعاونية بمنتجي التمور وأن يكون هناك لقاء دوري وبشكل سنوي وذلك لمناقشة ما يطرح) .