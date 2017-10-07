5 علامات تدل على أنّه سيخونك بينها الإفراط في الهدايا

متابعات(صدى):

تعتبر الخيانة الزوجية من أخطر الكوارث التي تدمر العلاقة بين الزوجين، وتحول حياتهما إلى جحيم لا يطاق، وتتسبب بفقدان الثقة بشكل كامل بينهما، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج سلبية كثيرة أهمها الانفصال النهائي.

ولا بد من أن تتعرف المرأة على العديد من المؤشرات التي قد تقود زوجها لخيانتها، والبحث عن الحب لدى امرأة أخرى، لكي تمنع وقوع هذه الكارثة وتنقذ زواجها من الانهيار. وقد أورد موقع ” ريدرز دايجست ” الإلكتروني 5 مؤشرات واضحة تدل على أن الرجل على وشك أن يخون زوجته، على النحو التالي:

1- التغيب عن المنزل

إن لاحظت أن زوجك بدأ يتغيب عن المنزل بشكل مستمر ومفرط، فعليك أن تتنبهي لهذا الأمر لأنه يدل في الكثير من الحالات على أنه لم يعد يرغب بالمكوث معك، وأنه يبحث عن الحب لدى امرأة أخرى. لذا ينبغي عليك أن لا تهملي هذا المؤشر وأن تتخذي خطوات عملية تعيد زوجك إليك قبل فوات الأوان.

2- إخفاء الأسرار

يعمد الكثير من الرجال إلى إخفاء الأسرار عن زوجاتهم، والتكتم على تحركاتهم خارج المنزل، وهذا قد يكون مؤشراً خطيراً على أن الرجل قد بدأ بعلاقة جديدة مع امرأة أخرى. وهنا يجب على المرأة أن تكون متيقظة وتحاول أن تجذب زوجها إليها ثانية.

3- الإفراط في تقديم الهدايا

قد يعمد الرجل الذي يقيم علاقة عاطفية مع امرأة خارج نطاق الزواج، إلى تقديم الهدايا لزوجته بشكل مفرط لكي تظن أنه يحبها ولا تشك بأمره. لذا فإن لاحظت أن زوجك يقدم لك الهدايا على الدوام، يجب أن تتنبهي إلى أن الأمر غير طبيعي.

4- الكلام المعسول

إن كان زوجك يغرقك بكلمات الغزل والعشق والكلام المعسول بشكل مفرط، فقد يكون هذا دليلاً على أنه يخونك، وأنه يريد أن يغطي على فعلته بهذه الطريقة.

5- إخفاء هاتفه عنك

إذا لاحظت أن شريك حياتك يقوم بإخفاء هاتفه عنك، ولا يسمح لك بالاقتراب منه، فهذا دليل دامغ على أنه يخشى أن تكتشفي أسرار مكالماته، وأن سجل هاتفه يحتوي على محادثات ورسائل من امرأة أخرى.