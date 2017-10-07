فلكية جدة: غداً ذروة ” شهب التنين ” 2017

نايف السالم(صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد ابوزاهرة، إن سماء المملكة والمنطقة العربية تشهد مساء غدٍ الاحد ذروة تساقط شهب التنين في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية وخالية من الغيوم .

وأوضح أن ” هذه الشهب والتي تسمى أيضا ” التنينيات ” تنشط سنويا في الفترة من 6 الى 9 أكتوبر وبعكس العديد من زخات الشهب التي ترصد بعد منتصف الليل فان نقطة تساقط شهب التنين تكون مرتفعة بعد غروب الشمس وبداية الليل ولذلك فإن وقت بدء مراقبتها يكون مباشرة بعد حلول الظلمة من موقع بعيد عن أضواء المدن والنظر باتجاه الأفق الشمالي لقبة السماء ” .

وأوضح أنه في هذا العام القمر سيكون في مرحلة الاحدب المتناقص بعد وقوعه في مرحلة البدر المكتمل في الخامس من اكتوبر الجاري لذلك سوف يشرق مبكرا في سماء الليل ما سيؤثر في رصد الشهب الخافتة .

وبالنسبة لعدد الشهب المتساقطة فلا يمكن تحديد ذلك بشكل دقيق ففي بعض الأحيان لا يتعدى عددها حفنة قليله ولكن يجب مراقبتها للتأكد من ذلك .