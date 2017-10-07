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صورة لفايز المالكي تشعل مواقع التواصل

صورة لفايز المالكي تشعل مواقع التواصل
أماني الغامدي(صدى):

نشر الفنان فايز المالكي، صورة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، برفقة شاب مصاب بمرض السرطان، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق المالكي على الصورة قائلا : ” صديقي يوسف ياسر ،من محاربي السرطان .. اسالكم بالله لا تحرمونه من دعواتكم اسأل الله ان يشفيه “.

فايز المالكي، ممثل اشتهر بشخصية ” مناحي ” الذي تمتاز بالشعبية والروح الكوميدية، وشغل منصب سفير النوايا الحسنة ولاسيما تقديم الكثير من المساعدات للآخرين الذي اشتهر بها، وهو من أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم العربي لعام 2009.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4943 ] نشر منذ 10 دقائق

الله يشفيه ويحفظه ويعافيه . اللهم آمـــــــــــين يارب العالمين .

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 4 دقائق

اعوذ بالله من الرياء والنفاق

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