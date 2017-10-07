صورة لفايز المالكي تشعل مواقع التواصل

أماني الغامدي(صدى):

نشر الفنان فايز المالكي، صورة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، برفقة شاب مصاب بمرض السرطان، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق المالكي على الصورة قائلا : ” صديقي يوسف ياسر ،من محاربي السرطان .. اسالكم بالله لا تحرمونه من دعواتكم اسأل الله ان يشفيه “.

فايز المالكي، ممثل اشتهر بشخصية ” مناحي ” الذي تمتاز بالشعبية والروح الكوميدية، وشغل منصب سفير النوايا الحسنة ولاسيما تقديم الكثير من المساعدات للآخرين الذي اشتهر بها، وهو من أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم العربي لعام 2009.