صورة لفايز المالكي تشعل مواقع التواصل
نشر الفنان فايز المالكي، صورة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، برفقة شاب مصاب بمرض السرطان، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق المالكي على الصورة قائلا : ” صديقي يوسف ياسر ،من محاربي السرطان .. اسالكم بالله لا تحرمونه من دعواتكم اسأل الله ان يشفيه “.
فايز المالكي، ممثل اشتهر بشخصية ” مناحي ” الذي تمتاز بالشعبية والروح الكوميدية، وشغل منصب سفير النوايا الحسنة ولاسيما تقديم الكثير من المساعدات للآخرين الذي اشتهر بها، وهو من أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم العربي لعام 2009.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4943 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يشفيه ويحفظه ويعافيه . اللهم آمـــــــــــين يارب العالمين .
الرادار[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 4 دقائق
اعوذ بالله من الرياء والنفاق