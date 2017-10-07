شاب يغري شقيقة زوجته بالمال لإقامة علاقة معها

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية تُدعى ” رضوى ، 34 عاماً ” دعوى خلع ضد زوجها ، عقب محاولته اغراء شقيقتها الصغرى بالمال لإقامة علاقة غير شرعية معه والهروب بعيدا .

وروت رضوى قصتها لإحدى الصحف المحلية قائلة ، تزوجت من علي (38 سنة)، قبل 4 سنوات، وأنجبت بنتا منه وتحملت طوال هذه الفترة شكاوى جيراننا في شبرا الخيمة من أسلوبه لأنه متعدد العلاقات النسائية، وكلما تدخلت واعترضت على طريقته في التعامل مع جاراتي كان يتعدى علي بالضرب.

وتابعت الزوجة: زوجي يعمل بأحد البنوك الشهيرة، وميسور ماديا، لكنه لا يهتم بالمنزل.

وأضافت: ” في أحد الأيام، دخلت منزلي فوجدت زوجي يشاهد صور أختي علي الكمبيوتر، وعندما رآني أغلق الجهاز وذهب إلى الحمام وعاد بعد أكثر من ربع ساعة، وفوجئت به يقول لي أختك أصبحت عروسًا.. ما رأيك أن أتزوجها “.

ووصفت الزوجة حالتها وقتها قائلة: “صدمت مما قاله، وعاد ليكرر طرح الموضوع مرارا طيلة 6 أشهر، فذهبت الى منزل أهلي “.

إلا أن الزوج المصري، الذي رفض طلبها الطلاق، لم يخجل مما حدث، وحاول إغراء الشقيقة الصغرى بالمال للهرب معه، لتسارع الزوجة لرفع دعوى خلع ضده في محكمة الأسر.