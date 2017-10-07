شاب يغري شقيقة زوجته بالمال لإقامة علاقة معها
تقدمت زوجة مصرية تُدعى ” رضوى ، 34 عاماً ” دعوى خلع ضد زوجها ، عقب محاولته اغراء شقيقتها الصغرى بالمال لإقامة علاقة غير شرعية معه والهروب بعيدا .
وروت رضوى قصتها لإحدى الصحف المحلية قائلة ، تزوجت من علي (38 سنة)، قبل 4 سنوات، وأنجبت بنتا منه وتحملت طوال هذه الفترة شكاوى جيراننا في شبرا الخيمة من أسلوبه لأنه متعدد العلاقات النسائية، وكلما تدخلت واعترضت على طريقته في التعامل مع جاراتي كان يتعدى علي بالضرب.
وتابعت الزوجة: زوجي يعمل بأحد البنوك الشهيرة، وميسور ماديا، لكنه لا يهتم بالمنزل.
وأضافت: ” في أحد الأيام، دخلت منزلي فوجدت زوجي يشاهد صور أختي علي الكمبيوتر، وعندما رآني أغلق الجهاز وذهب إلى الحمام وعاد بعد أكثر من ربع ساعة، وفوجئت به يقول لي أختك أصبحت عروسًا.. ما رأيك أن أتزوجها “.
ووصفت الزوجة حالتها وقتها قائلة: “صدمت مما قاله، وعاد ليكرر طرح الموضوع مرارا طيلة 6 أشهر، فذهبت الى منزل أهلي “.
إلا أن الزوج المصري، الذي رفض طلبها الطلاق، لم يخجل مما حدث، وحاول إغراء الشقيقة الصغرى بالمال للهرب معه، لتسارع الزوجة لرفع دعوى خلع ضده في محكمة الأسر.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5003 ] نشر منذ 20 ساعة
سَـــــود الله وجــــهه ألخســـــــــيس .😠😡.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35157 ] نشر منذ 19 ساعة
فاسد ومفسد لغيره ,,
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5100 ] نشر منذ 12 ساعة
وهي وش تبي عنده
بس يستاهل
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 10 ساعات
كل هذا بسبب الانحلال والاختلاط دون الدواعي الدينية ومحاولة اللبراليين والعلمانيين لكشف وجه المراءة ودخولها معترك الحياة جنبا الى جنب مع الرجل ومنافسته على غير طبيعتها
وهذا الفاجر لم يراعي الموانع الدينية والاعراف
لذا علينا الانتباه ومعالجة ما ينتج في المجتمعات الاخرى ولا نجعلها تدخل مجتمعنا
اللهم استر علينا عوراتنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
اللهم انصرنا بدينك وارفع شائننا به ولا تذلنا ولا تحاسبنا بما يفعله السفهاء
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13380 ] نشر منذ 4 ساعات
بما انه صارحها برغبته في الزواج من اختها فمن المؤكد انه يفكر في تطليقها ثم يتزوج اختها الصغرى لانه يعلم مسبقا انه لا يجوز الجمع بين الاختين
بما انها رفعت عليه دعوى خلع فليخلعها و يتزوج اختها وتنتهي المشكله
عمانية وافتخر[ عدد التعليقات: 640 ] نشر منذ 4 ساعات
استغفر الله العظيم ..!
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2923 ] نشر منذ 3 ساعات
الاختلاط والاطلاع على العورات يؤدي الى ماهو ادهى
نسأل الله السلامه
كان زمان[ عدد التعليقات: 1591 ] نشر منذ 3 ساعات
مهووس بالنساء …
البعد عنه هو العلاج … والأجر على الله …
خاالد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 30 دقيقة
يابوعمار اصلا اختها مافيها خير لو تقبل فيه تتزوجه بعد هالمصايب ومتعدد علاقات نساء بعد
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 13 دقيقة
روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والمراد بالحمو هنا أخو الزوج أو قريبه غير آبائه وأبنائه.