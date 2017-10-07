5 خدع تستخدمها النساء للإيقاع بالرجال

متابعات(صدى):

تقوم أغلب النساء باستخدام خُدع للإيقاع بالرجال، وذلك خوفاً منها من أن يتركها أو من عدم الوقوع في حبها إذا تصرفت على طبيعتها، فإليك أيها الرجل بعضٌ من هذه الخُدع:

1- تغير المرأة من شخصيتها لتناسب شخصية الرجل: إذا كنت سيء الطباع وكل ما تفكر فيه هو الجنس فستدخل الفتاة بدورها بتلميحاتها الجنسية في عباراتها مستغلة قوتها الجنسية للإيقاع بك بدلًا من استخدام شخصيتها، فسوف تبلغك بأنها تمارس الجنس منذ الطفولة وسوف توضح أيضا براعتها في الفراش.

ومن ناحية أخرى، إذا كنت رجل صالح للزواج فإن نفس الفتاة ستتصرف بنقاء وبراءة وتقول لك بانها لا تحتفل في كثير من الأحيان، وأنها تفضل الأحتضان ومشاهدة الأفلام وأنها لا تملك سوى 2 من الأصدقاء فلا شيء خطير على الإطلاق، كذلك سيألونك الكثير من الأسئلة ويجعلونك تتحدث ليفهموك ويستغلوا ذلك فيها بعد.

2- صديقها الساحر لم يعد له وجود بعد الآن: تلتقي امرأة لطيفة في المقهى تبدأ بالحديث والمزاح معها ثم تخرج معها على الفور، ترقص معها ثم تقبلها وتذهب إلى منزلها لممارسة الجنس معها، وانه لشيء خاطئ أن تعلم أنها مخطوبة بعد ذلك بالفعل، وخلال هذه الساعات لم تحصل على هذه المعلومة من خلال أي من كلماتها وقصصها وصور الرحلة وخطط المستقبل ولكن بعد بضعة أسابيع سوف تعلم أنها تزوجت من هذا الرجل.

3- انها تتظاهر لتكون سعيدة وعاقلة: إن النساء المصابات بالجنون سوف يتصرفن بسحر مثل أي فتاة عادية تلتقي بها في أيامك، سوف تتظاهر بأنها لا تمتلك أي أصدقاء وأنها من الذين يعيش مع 30 قطة، وسوف تفعل كل ما في وسعها لتظهر الهدوء والإبتهاج والإتزان.

4- انها تتفق مع كل ما تفكر فيه: معظم النباتيين المتشددين الذين يعتقدون أن أكل اللحوم قاتل لن يمانعون بالإستمتاع بأكل البرغر اللذيذ معك إذا كنت لطيف معهن، وكذلك المتشددة دينيًا سوف تجد حماسا كبيرة في تحويلك لدينها وهذا يعني عمليًا قضاء بعض الوقت معك على سريرها وهي تقرأ بعض آيات الكتاب المقدس “بين جولات الجنس”.

5- ستجد أن كل نكاتك مذهلة: كل كلمة ستقولها ستبدو مثل نكتة وسيتبعه ضحك مبالغ فيه وتعليق انت مضحك جدًا ثم ستتحرش بك وتفكر في كل شئ تفعله وتضحك وإذا دغدغتها ربما تنفجر.

6- سوف تصلح من نفسها كثيرًا: الكثير من الرجال لا يدركون إلى أي مدى تستعد المرأة لموعد مع الرجل التي تريد الإيقاع به، المكياج الذي يغطي عيوب الوجه، غسول الجسم الذي يجعل بشرتها ناعمة، حمالات الصدر التي تمنح ثديين لا تملكهن، والملابس المجهزة تماما لتجعلك تركز على مفاتنها والعطور التي ستستحوز على عقلك أطول مدة وعدد لا يحصى من أسرار الفتاة الغامضة التي لا يقدر الرجال على فهمها. وبدون شك إذا كان للفتاة موعد مع رجل لا تحبه فسترتدي ملابس عادية، الجينز القبيح لإخفاء مؤخرتها، القمصان الواسعة لتغطية منحنياتها، تربط شعرها لأنها لم تغسله، قبعة لتغطية رأسها، النظارة الشمسية لتمنع اتصال العين والأحذية البالية المثقوبة.