شاب يتخلص من شقيقته لوقوعها في خطيئة زنا المحارم

القاهرة(صدى):

أقدم مزارع مصري على قتل شقيقته ، عقب علمه بحملها من علاقة غير مشروعة ” محرمة ” مع شقيق والدتهما .

وفي تفاصيل الحادثة تلقت مديرية الأمن في اسوان ، بلاغاً يفيد بقيام مزارع بالتخلص من شقيقته خنقاً، بعد أن علم أنها تربطها علاقة غير مشروعة بخالها، اسفرت عن حملها منه سفاحاً.

ودلت التحريات أن المجني عليها ” بثينة ” كانت تتشاجر دائمًا مع اهلها وكانت تتخذ منزل خالها مكاناً للإقامة به، وليلة الجريمة، علم المتهم حقيقة العلاقة حين أخبرته أنها في الشهر الثاني من حملها، ف لم يتمالك المتهم نفسه واعتدى عليها بالضرب حتى تعترف بوالد الجنين، وحينما اعترفت أن خالها وراء ذلك، خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بينما فر خال المجني عليها هارباً خشية من رد فعل أسرتها.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها مصابة كدمات عنيفة بمنطقة الرقبة، كما تبين حملها في الشهر الثاني، وتم التصريح بدفن الجثة وسماع أقوال اسرة المجني عليها للوقوف على ملابسات الحادث.