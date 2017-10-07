شاب يتخلص من شقيقته لوقوعها في خطيئة زنا المحارم
أقدم مزارع مصري على قتل شقيقته ، عقب علمه بحملها من علاقة غير مشروعة ” محرمة ” مع شقيق والدتهما .
وفي تفاصيل الحادثة تلقت مديرية الأمن في اسوان ، بلاغاً يفيد بقيام مزارع بالتخلص من شقيقته خنقاً، بعد أن علم أنها تربطها علاقة غير مشروعة بخالها، اسفرت عن حملها منه سفاحاً.
ودلت التحريات أن المجني عليها ” بثينة ” كانت تتشاجر دائمًا مع اهلها وكانت تتخذ منزل خالها مكاناً للإقامة به، وليلة الجريمة، علم المتهم حقيقة العلاقة حين أخبرته أنها في الشهر الثاني من حملها، ف لم يتمالك المتهم نفسه واعتدى عليها بالضرب حتى تعترف بوالد الجنين، وحينما اعترفت أن خالها وراء ذلك، خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بينما فر خال المجني عليها هارباً خشية من رد فعل أسرتها.
وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها مصابة كدمات عنيفة بمنطقة الرقبة، كما تبين حملها في الشهر الثاني، وتم التصريح بدفن الجثة وسماع أقوال اسرة المجني عليها للوقوف على ملابسات الحادث.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35125 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4950 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولاقوة إلا بالله . اللهم إسترنا بِسَترِك .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1189 ] نشر منذ 4 ساعات
لا اله الا الله يا الله لا تبلانا
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1160 ] نشر منذ 4 ساعات
لادين ولا اخلاق ولا اعراف ولاضمير
يقرمثل هذي العلاقة النتنة
مؤدب[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 ساعات
قسم بالله عرفت إنها بمصر أول ماقريت العنوان
M-512[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله قد يكون خالها اللعين مجبرها على فعل الزنا معها والله اعلم لكن طريقة اخوها خاطئة جداً التخلص منها عن طريق القتل طريقة خاطئة جداً ولا ترضي الله لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14850 ] نشر منذ 26 دقيقة
يارب لطفك ورحمتك
رعد ***[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 10 دقائق
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك من خال