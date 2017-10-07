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بالفيديو.. شيلاء سبت تتلقى هدية صادمة من زوجها

بالفيديو.. شيلاء سبت تتلقى هدية صادمة من زوجها
أماني الغامدي(صدى):

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة شيلاء سبت مأخوذ من أحد المسلسلات الدرامية لها.

وظهرت شيلاء بالفيديو وهي متألقة بثوب أبيض، وبرفقتها أحد الممثلين بدور زوجها، وهي تهديه ساعة بمناسبة عيد زواجهما، وبدوره يعطيها زوجها هديته لها، وعند فتحها تجدها «دبدوب » فقامت بإلقائه في وجهه واستعادت الساعة التي أعطتها له في رد فعل طريف، أثار إعجاب المتابعين.

# شيلاء سبت 🌸

A post shared by بيفور سكوب Ⓜ (@be4andafter_scop) on


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13360 ] نشر منذ 4 ساعات

يا ساتر بسرعه قلبت من الرمنسيه الى العصبيه

[ عدد التعليقات: 35125 ] نشر منذ 4 ساعات

خيبه ,,

[ عدد التعليقات: 4950 ] نشر منذ 3 ساعات

شيلاء سبت تتلقى هدية صادمة من زوجها .. هدية صادمة .؟ عبالي مِهديها وايت جديد .😂😄😁.

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