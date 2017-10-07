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بالفيديو.. أسيل عمران ترقص السالسا باحتراف

بالفيديو.. أسيل عمران ترقص السالسا باحتراف
نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران ، مقطع فيديو جديد لها عبر تطبيق سناب شات وهي ترقص السالسا .

وظهرت أسيل في الفيديو وهي ترقص السالسا مع مدرب الرقص بأحترافيه بعد شهرين من التدريب .

وأعربت أسيل عن حماسها الذي بدا واضحاً خلال رقصها بطريقة رائعة كالمحترفين.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 3 ساعات

والمطلوب؟؟؟

[ عدد التعليقات: 13360 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا رقص عادي كنا نرقصه ايام امريكا ما هو جديد ولا يحتاج مدرب ممكن ترقصين مع البوي فرند في النايت كلوب يا اسيل لكن المفروض يكون فيه تش بينكم مو بهذا الطريقه

[ عدد التعليقات: 35121 ] نشر منذ 2 ساعتين

رقص يا مرقص ,,

[ عدد التعليقات: 4943 ] نشر منذ 21 دقيقة

جِعِلــها ترقـــص فــي إللــي ماتشــبع وتقــول هَــل مِــن مَـزيــد .

[ عدد التعليقات: 2037 ] نشر منذ 12 دقيقة

تسمع المثل اللي يقول طلعت من القفه على اذانها هذا هو المقصود . ونزعل من الهيئة ونشيل عليهم اذا مسحوا فيكم البلاط وين اهلها عنها.

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