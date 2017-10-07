بالفيديو.. أسيل عمران ترقص السالسا باحتراف

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران ، مقطع فيديو جديد لها عبر تطبيق سناب شات وهي ترقص السالسا .

وظهرت أسيل في الفيديو وهي ترقص السالسا مع مدرب الرقص بأحترافيه بعد شهرين من التدريب .

وأعربت أسيل عن حماسها الذي بدا واضحاً خلال رقصها بطريقة رائعة كالمحترفين.