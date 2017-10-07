كندا تدفع 750 مليون دولار لضحايا ” التبني الإجباري “

أوتاوا(صدى):

كشفت مصادر أمريكية أن الحكومة الكندية اتخذت خطوة لمعالجة برنامج التبني أمس الجمعة، وهو البرنامج الذي بدأ في ستينيات القرن الماضي وحتى الثمانينيات من نفس القرن، وذلك من خلال الموافقة على دفع 750 مليون دولار كندي في عمليات تسوية قضائية.

وأشارت المصادر إلى أن التسوية تشمل نحو 30 ألف شخص.

ويشمل التحرك الكندي تسوية مشابهة للأطفال الأصليين الذين فصلوا عن أسرهم وأرسلوا إلى مدارس بعيدة عن منازلهم .

وأوضحت المصادر أن بعض أبناء الأسر الأصلية في كندا انتهى بهم المطاف ليصبحوا بعيدين جدا عن وطنهم بعد نقلهم إلى أوروبا ونيوزيلندا، في إطار برنامج كان يهدف للقضاء على ثقافات أبناء السكان الأصليين ولغاتهم.