بالفيديو..العرفج: التصريحات الوهمية عن وفرة الوظائف تضليل يستوجب المحاسبة

عادل الحربي(صدى):

قال الكاتب أحمد العرفج، إن تصريحات المسؤولين الوهمية عن وفرة الوظائف تعتبر تضليل للحاكم وخداع للمحكوم، مشيرا إلى أنه يجب ترشيد تصريحات المسؤولين.

وأوضح في لقاء تلفزيوني، إن المعلومات التي جمعها خلال شهر، تشير إلى أن هناك مليون ومئة ألف وظيفة، في حين أن المملكة لديها مليون عاطل، وهو ما يؤكد أن الوظائف المتاحة بإمكانها القضاء على البطالة نهائيا.

وطالب هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” أن تحاسب المسؤولين على تصريحات الوظائف، خاصة أنها تعتبر تضليل للشعب والحاكم.