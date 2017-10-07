بالفيديو..العرفج: التصريحات الوهمية عن وفرة الوظائف تضليل يستوجب المحاسبة
قال الكاتب أحمد العرفج، إن تصريحات المسؤولين الوهمية عن وفرة الوظائف تعتبر تضليل للحاكم وخداع للمحكوم، مشيرا إلى أنه يجب ترشيد تصريحات المسؤولين.
وأوضح في لقاء تلفزيوني، إن المعلومات التي جمعها خلال شهر، تشير إلى أن هناك مليون ومئة ألف وظيفة، في حين أن المملكة لديها مليون عاطل، وهو ما يؤكد أن الوظائف المتاحة بإمكانها القضاء على البطالة نهائيا.
وطالب هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” أن تحاسب المسؤولين على تصريحات الوظائف، خاصة أنها تعتبر تضليل للشعب والحاكم.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4913 ] نشر منذ 21 دقيقة
. ـ . طـــــــــــــــــــــــــ😎ــــــــــــــــــــــــــيب . ـ .
سيف سعد[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 12 دقيقة
وزارة الزراعة اعلنت عن وجود وظايف وعندما ذهبنا لهم قالوا هذه الوظائف للموظفين فقط، اعلان مظلل