بالفيديو.. هجوم ناري من رئيس النصر على سامي الجابر
هاجم الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، سامي الجابر لاعب الهلال ومدرب الشباب السابق، مؤكدا أنه مدرب غير ناجح، لذا لا تفكر إدارة النصر في التعاقد معه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وأضاف بن تركي أن مسيرة سامي الجابر التدريبية لم تكن موفقة؛ الأمر الذي يدفع إدارة النصر إلى استبعاده من حساباتها نهائيا، غير أنه أكد في الوقت نفسه أن سامي الجابر كان لاعبًا كبيرًا ونجح في مشواره لاعبًا.
وكان بن تركي قد صرح في عام 2013 بأنه لن يعارض التفاوض مع سامي الجابر وجلبه مدربا لفريق النصر إذا كان مدربًا ناجحًا وتمكن من تحقيق بطولات، وسيتحمل ردة فعل الجماهير النصراوية تجاه تلك الخطوة.
وفي تصريحات تلفزيونية، كشف رئيس نادي النصر عن أنه اتخذ قرار إقالة المدرب البرازيلي جوميز من منصبه وهو في طريقه إلى منزله عقب انتهاء مباراة النصر والفيحاء، مشيرًا إلى أن جوميز كان يحظى بثقته الكاملة، إلا أنه فقد تلك الثقة بتوالي فقدان النقاط.
وفي شأن آخر، طالب فيصل بن تركي أعضاء شرف النصر بتقديم دعمهم للنادي، وقال إن الدعم الشرفي لا يصل إلى 20% من ميزانية النادي، وقال إن على أعضاء الشرف تقديم المزيد؛ من أجل تمكين النصر من المشاركة في دوري أبطال آسيا.
اهلاوي[ عدد التعليقات: 715 ] نشر منذ 5 ساعات
لم يهجم بل قال بعض الصراحة
ليما[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 5 ساعات
عنوان المقال كتبه هلالي
اشوف ان كلام كحيلان واقعي ومافيه هجوم ناري وقنابل وكذاب ¿¿
الواقع[ عدد التعليقات: 5285 ] نشر منذ 5 ساعات
ايضا سامي لا يتشرف بتدريب النصر
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2308 ] نشر منذ 5 ساعات
سامي الجابر بكل صراحه لا يصلح ان يكون مدرب لانه يحارب النجوم
وليس لديه شهادة تشفع له ان يكون مدربا
مرسيدس[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 2 ساعتين
السنافر اساس التعصب الواقعي الي يشوفك يقول سامي نجم يا رجل اربع انديه وهذى البق يحسب الناس بقر يشقط منها
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلام صحيح
سامي كمدرب ماظهر له اي
لمسات واضحة ..
اما لاعب اسطورة مافيها كلام
sam9119[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم صحيح سامي لايصلح مدرب لانه مايجيب بطولات….بس ال 14 مدرب اللي جبتهم في سنتين جابو لك بطولات …سامي لايتشرف بالفقر ابدااا. نادي فقير ومضروب 😂
X[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 56 دقيقة
وين الهجوم الناري … بالعكس الامير يثني عليه
حسين ياخي حسين[ عدد التعليقات: 309 ] نشر منذ 12 دقيقة
الامير مدح سامي وين الهجوم