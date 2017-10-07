بالفيديو.. هجوم ناري من رئيس النصر على سامي الجابر

نواف السالم(صدى):

هاجم الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، سامي الجابر لاعب الهلال ومدرب الشباب السابق، مؤكدا أنه مدرب غير ناجح، لذا لا تفكر إدارة النصر في التعاقد معه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأضاف بن تركي أن مسيرة سامي الجابر التدريبية لم تكن موفقة؛ الأمر الذي يدفع إدارة النصر إلى استبعاده من حساباتها نهائيا، غير أنه أكد في الوقت نفسه أن سامي الجابر كان لاعبًا كبيرًا ونجح في مشواره لاعبًا.

وكان بن تركي قد صرح في عام 2013 بأنه لن يعارض التفاوض مع سامي الجابر وجلبه مدربا لفريق النصر إذا كان مدربًا ناجحًا وتمكن من تحقيق بطولات، وسيتحمل ردة فعل الجماهير النصراوية تجاه تلك الخطوة.

وفي تصريحات تلفزيونية، كشف رئيس نادي النصر عن أنه اتخذ قرار إقالة المدرب البرازيلي جوميز من منصبه وهو في طريقه إلى منزله عقب انتهاء مباراة النصر والفيحاء، مشيرًا إلى أن جوميز كان يحظى بثقته الكاملة، إلا أنه فقد تلك الثقة بتوالي فقدان النقاط.

وفي شأن آخر، طالب فيصل بن تركي أعضاء شرف النصر بتقديم دعمهم للنادي، وقال إن الدعم الشرفي لا يصل إلى 20% من ميزانية النادي، وقال إن على أعضاء الشرف تقديم المزيد؛ من أجل تمكين النصر من المشاركة في دوري أبطال آسيا.