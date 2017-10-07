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فيديو ياسمين صبري في حمام السباحة يثير ضجة على مواقع التواصل

فيديو ياسمين صبري في حمام السباحة يثير ضجة على مواقع التواصل
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة ياسمين صبرى ، مقطع فيديو لها عبر حسابها بتطبيق ” انستجرام ” ، وهي ترتدي المايوه وتمارس هوايتها المفضلة داخل أحد حمامات السباحة ، ما أثار ضجة بين متابعيها ، فمنهم من انتقد ظهورها بالمايوه ، فيما عبر آخرون عن إعجابهم بلياقتها .

يٌشار إلى أن ياسمين كانت قد أعلنت مؤخرا انها متزوجة، وتستعد لفيلمها الجديد ” شمس وقمر ” مع محمد إمام في ثاني تعاون بينهما بعد فيلم ” جحيم فى الهند “.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 4 ساعات

كيف نؤيد او ننتقد وحنا ماشفناشي وين الفيديو ونا اقول رايي على طول

[ عدد التعليقات: 4943 ] نشر منذ 14 دقيقة

قِـــرايـــه بليـــــا شــــوف ما تَـــروي الــــولــــــــهان.🤓👀😢.

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