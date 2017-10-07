فيديو ياسمين صبري في حمام السباحة يثير ضجة على مواقع التواصل

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة ياسمين صبرى ، مقطع فيديو لها عبر حسابها بتطبيق ” انستجرام ” ، وهي ترتدي المايوه وتمارس هوايتها المفضلة داخل أحد حمامات السباحة ، ما أثار ضجة بين متابعيها ، فمنهم من انتقد ظهورها بالمايوه ، فيما عبر آخرون عن إعجابهم بلياقتها .

يٌشار إلى أن ياسمين كانت قد أعلنت مؤخرا انها متزوجة، وتستعد لفيلمها الجديد ” شمس وقمر ” مع محمد إمام في ثاني تعاون بينهما بعد فيلم ” جحيم فى الهند “.