فيديو ياسمين صبري في حمام السباحة يثير ضجة على مواقع التواصل
نشرت الفنانة ياسمين صبرى ، مقطع فيديو لها عبر حسابها بتطبيق ” انستجرام ” ، وهي ترتدي المايوه وتمارس هوايتها المفضلة داخل أحد حمامات السباحة ، ما أثار ضجة بين متابعيها ، فمنهم من انتقد ظهورها بالمايوه ، فيما عبر آخرون عن إعجابهم بلياقتها .
يٌشار إلى أن ياسمين كانت قد أعلنت مؤخرا انها متزوجة، وتستعد لفيلمها الجديد ” شمس وقمر ” مع محمد إمام في ثاني تعاون بينهما بعد فيلم ” جحيم فى الهند “.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 4 ساعات
كيف نؤيد او ننتقد وحنا ماشفناشي وين الفيديو ونا اقول رايي على طول
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4943 ] نشر منذ 14 دقيقة
قِـــرايـــه بليـــــا شــــوف ما تَـــروي الــــولــــــــهان.🤓👀😢.