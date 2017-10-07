باراك أوباما يتحدث مع الأمير هاري عن حبيبته

واشنطن(صدى):

تحدث الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع الأمير هاري ، عن زواج الأخير من الفنانة ميغان ماركل وموعد الزواج ، والاعمال التي تقوم بها حبيبته هذه الأيام .

حيث نقلت إحدى الصحف العالمية عن شاهد عيان يٌدعى هايلي ستوفر ، قوله إنه استمع إلى محادثة جرت بين الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والأمير هاري بشأن زواج الأخير.

جاء ذلك خلال حضورهما ألعاب ” إنفكتس ” التي يرعاها الأمير. وكشف الشاهد ، أن الرئيس سأل الأخير عن أحوال حبيبته ميغان ماركل وعما إذا كانت تحب حضور مثل هذه الألعاب، وخصوصاً لعبة التنس.

وذكر الشاهد، أن أوباما استفسر بعد ذلك عن كيفية سير تصوير مسلسل Suits الذي تجسد فيه النجمة دور المساعدة القضائية رايتشل زين.