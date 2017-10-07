شاب يعتدي على والده المسن بوحشية لمدة عام

باريس(صدى):

أقدم شاب فرنسي على الاعتداء على والده المسن المريض بالسكري لرفضه إعطاءه المال .

حيث ألقت ت الشرطة الفرنسية القبض على رجل يبلغ الـ37 من عمره بتهمة اعتدائه بالضرب على والده المسن (76 عاماً ) ، وبالتحقيق تبين بأن الإبن اعتاد ضرب والده المصاب بمرض السكّري منذ أكثر من عام. وأشارت إلى أنه قام بتعنيفه أخيراً بعدما رفض الأب إعطاءه المال.

وقد أثار ذلك استياء الجيران الذين أبلغوا الشرطة، وعلى الإثر تم استدعاء الإبن والقبض عليه بتهمة إساءة معاملة شخص عاجز.