شاب يعتدي على والده المسن بوحشية لمدة عام
أقدم شاب فرنسي على الاعتداء على والده المسن المريض بالسكري لرفضه إعطاءه المال .
حيث ألقت ت الشرطة الفرنسية القبض على رجل يبلغ الـ37 من عمره بتهمة اعتدائه بالضرب على والده المسن (76 عاماً ) ، وبالتحقيق تبين بأن الإبن اعتاد ضرب والده المصاب بمرض السكّري منذ أكثر من عام. وأشارت إلى أنه قام بتعنيفه أخيراً بعدما رفض الأب إعطاءه المال.
وقد أثار ذلك استياء الجيران الذين أبلغوا الشرطة، وعلى الإثر تم استدعاء الإبن والقبض عليه بتهمة إساءة معاملة شخص عاجز.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1189 ] نشر منذ 6 ساعات
اسئلو الشيبة وش مسوي هو كمان باأبوة من قبل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19728 ] نشر منذ 6 ساعات
الله المستعان والله يصلح الحال
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4950 ] نشر منذ 6 ساعات
لاحول ولاقوة إلا بالله . حسبي الله عــلاه عساه مايشوف خير في دنياه.😡😠.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35125 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14850 ] نشر منذ 3 ساعات
أعوذ بالله
رعد ***[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 4 دقائق
لاتعايرنى ولاعايرك الهم طايلنى وطايلك الله يصلح الحال ((( ولدك اللى ماتامر عليه ارفع ثوبك و ( ز )