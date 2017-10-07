أنباء عن إحباط الجهات الأمنية محاولة إرهابي اقتحام قصر السلام بجدة

نايف السالم(صدى):

تداولت أنباء قبل قليل عن إحباط رجال الأمن محاولة إرهابي اقتحام نقطة أمنية بالقرب من قصر السلام في محافظة جدة فجر اليوم السبت، ما تسبب في مقتله، واستشهاد اثنين من أفراد الحرس الملكي.

ومن المتوقع أن تصدر الجهات الأمنية بياناً خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة وتفاصيلها.