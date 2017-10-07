أنباء عن إحباط الجهات الأمنية محاولة إرهابي اقتحام قصر السلام بجدة
تداولت أنباء قبل قليل عن إحباط رجال الأمن محاولة إرهابي اقتحام نقطة أمنية بالقرب من قصر السلام في محافظة جدة فجر اليوم السبت، ما تسبب في مقتله، واستشهاد اثنين من أفراد الحرس الملكي.
ومن المتوقع أن تصدر الجهات الأمنية بياناً خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة وتفاصيلها.
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 43 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل ، الله يرحم رجال امننا .
الواقع[ عدد التعليقات: 5282 ] نشر منذ 34 دقيقة
لازال تفريخ الارهابين مستمر وروس الأفاعي تذود عنهم حين انتقاد خطبهم وتجمعاتهم ويرون كل من ينتقدهم علماني وكافر وذلك ليبقى مشروعهم القاتل والمدمر ويعملون لهم ومراكزهم قدسية لايمكن ان تخطىء لابد من مراجعة وحتى إيقاف مدارسهم ومعاهدهم المتشددة التخريبة التي قتلت رجال امننا واثارت الرعب في الوطن فهم جنود الشيطان وهم الخوارج ويتحركون في الداخل مثل ما يتحرك العدو علينا في خارج الحدود ومع أشد الاسف ان هناك من لازال ينخدع بهم ويجعلهم قدوة ومربّين لابنائه وموجهين لمستقبلهم المتطرف
فراج فايز الشهري[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 31 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل على الارهابين اللهم أحفظ بلادنا من كل مكروه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35091 ] نشر منذ 30 دقيقة
رحم الله رجال الأمن ويحسن عزاء اهلهم ,, آمين ,,
,, الحامي الله ، الله يفكنا من شر من به شر ,, آمين ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4913 ] نشر منذ 25 دقيقة
لاحول ولاقوة إلا بالله . عساه في نار جهنم والله يرحم جنودنا ويغمد روحهم الجنه.
النخيش[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 23 دقيقة
للاسف بلدنا مستهدف من الاعداء ويوضفون العملاء من ابناء هذه البلاد ضد وطنهم يجب على شعبنا الابي للحفاظ على امن بلده ان يكونو عينن ساهره لحمايته ووضع يدهم بيد رجال الامن للابلاغ عن كل مشتبه به شخص او مكان او كائنن كان اي خلل في البلاد سيدفعن ثمنه الجميع اتركو التكاسل والاهمال من الان وصاعدنا نريد 30 مليون مواطن ومقيم بهذا البلد المبارك ان يكونو عيون ساهره لايقاف الاعداء والخونه والعملاء وطن لانحميه لانستحق العيش فيه
قوقاز[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 11 دقيقة
يارب ارحمه رحمة واسعة واغفرلهم دنوبهم وصبر أهلهم يارب العالمين وأبعد عن بلدنا كل شر