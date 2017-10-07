قطاع الأعمال يشارك في المنتدى العربي الإيطالي الأول بميلانو الخميس

طلال الغامدي(صدى):

يشارك عدد من أصحاب الأعمال السعوديين في فعاليات منتدى الأعمال العربي الإيطالي الأول, الذي تنظمه الغرفة العربية – الإيطالية المشتركة في مدينة ميلانو الايطالية في 12 أكتوبر الجاري، وذلك تحت رعاية وزارة الخارجية الإيطالية، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية والجامعة العربية والغرفة التجارية في ميلانو وPromos , وبمساهمة بنك Intesa Sanpaolo.

وأشار النائب الأول لرئيس الغرفة العربية – الإيطالية المشتركة يوسف الميمني, إلى أن المنتدى يحظى بمشاركة نخبة متميزة من الوزراء المعنيون بالاقتصاد والاستثمار في الدول العربية وإيطاليا وفي مقدمتهم وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي كارلو كاليندا، ووزير التجارة والصناعة الكويتي خالد ناصر عبد الله الروضان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي أنجيلينو ألفانو، ووزير التجارة والصناعة في البحرين راشد الزياني، إضافة إلى حضور رؤساء وقيادات الغرف التجارية في الدول العربية، وممثلي القطاع الخاص من الجانبين العربي والإيطالي، والغرف التجارية العربية – الأجنبية المشتركة، بالإضافة إلى الهيئات والمنظمات الاقتصادية العربية والإيطالية المتخصصة، وخبراء اقتصاد ومال.

وأوضح أنّ المنتدى يهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال في كل من إيطاليا والدول العربية على آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية – الإيطالية، والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين خصوصا في مجال الخدمات المالية، والصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، وإقامة شبكة تواصل ولقاءات بين أصحاب الأعمال العرب والإيطاليين، لتهيئة علاقات تعاون استراتيجية وشراكة تجارية ناجحة.

وشدد الميمني على أنّ المنتدى يفسح المجال أمام مد جسور التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي بما فيه مصلحة الالتقاء بالنظراء من الجانب الإيطالي لإقامة مشروعات مشتركة وشراكة أعمال مفيدة، لافتاً إلى أنّ المنتدى يؤكد على ما تتمتع به الدول العربية وإيطاليا من تاريخ حافل من العلاقات الاقتصادية في مجالات الطاقة والصناعة والسياحة والزراعة والغذاء، كما أنه سيلعب دورا مهما في زيادة الاستثمارات العربية في إيطاليا.

ويخاطب الجلسة الافتتاحية كل من رئيس اتحاد الغرف العربية العين نائل رجا الكباريتي، ورئيس الغرفة العربية – الإيطالية المشتركة، ورئيس الغرفة التجارية في ميلانو مونزا بريانزا ولودي كارلو سانغالي، وممثل الحكومة الإيطالية والسلطة المحليّة في إقليم لومبارديا، إضافة إلى وكيل وزارة التجارة الخارجية والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله آل صالح، ووكيل وزارة التنمية الاقتصادية في إيطاليا إيفان سكالفاروتو.

كما يشمل المنتدى انعقاد ورش عمل تتناول مواضيع حول ” الخدمات المالية والفرص الجديدة ” و ” التصنيع والاستراتيجيات الإقليمية ” ، بكون إيطاليا شريك للتصنيع والتنويع لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إضافة إلى ورشة عمل حول “آفاق العلاقات الاقتصادية العربية الإيطالية “.

يذكر أن العلاقات الاقتصادية الايطالية شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً نتيجة لدعم القيادة السياسية في البلدين، ووجود عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بينهما، فضلاً عن إنشاء اللجنة السعودية الايطالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي وتأسيس مجلس الأعمال السعودي الايطالي المشترك مما أسهم في نمو حجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات المشتركة.

وتعد ايطاليا من بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة في دول الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، كما تحتل المرتبة الأولى بين دول الاتحاد من ناحية الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 27.7 مليار ريال عام 2016م, فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين إيطاليا والدول العربية حوالي 23 مليار يورو عام 2016 (9 مليار واردات في مقابل 14 مليار صادرات).