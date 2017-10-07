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بالفيديو.. دنيا بطمة تثير سخرية متابعيها بمكياجها الصارخ

بالفيديو.. دنيا بطمة تثير سخرية متابعيها بمكياجها الصارخ
نورة الشهري(صدى):

تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة للسخرية عقب نشرها مقطع فيديو ظهرت به بمكياج صارخ .

وظهرت دنيا بطمة في الفيديو ، وهي في مركز تجميل وهي تُغني بمكياج صارخ ، ما أثار سخرية بعض المتابعين حيث علق أحدهم ” الكونسيلير تحت العين غلط والوان المكياج كأن احد ماديها بوكس في عيونها ” ، وقالت أخرى ” كانت تبي تكمل مكياج وجه بس وجه خلص ” .

 

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 676 ] نشر منذ 8 ساعات

يَ الله سكنهم مساكنهم 🤢~

[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 8 ساعات

وجهها صار علبة ماكياج متنقلة يعني يعني الي يوجهها بيكفي زبائن المشغل فكره ذكيه من الكوافيرة بس فرشة وجه وبراطم دنيا وأمسح والطخ ههههههه

[ عدد التعليقات: 19728 ] نشر منذ 7 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 7 ساعات

سبحان الله انتي وجهك خفيف الله يعوض عليك

ان شاءالله يكون كل شي عليك خفيف

[ عدد التعليقات: 4950 ] نشر منذ 6 ساعات

أعـــــوذ بالله مــــــن ألخُــــــــــبث وألخـــــــــبائث .😅😂😎😁.

[ عدد التعليقات: 13360 ] نشر منذ 6 ساعات

الحين الصوره اللي تحت هي نفس الصوره الاولى . اقصد لشخص واحد

[ عدد التعليقات: 4950 ] نشر منذ 6 ساعات

إي يخوي ابوعمار هي نفس الصوره الاولى . بس بعــــد ألتـــــرهـــــــيم .🎨😎😂😁.

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