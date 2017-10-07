بالفيديو.. دنيا بطمة تثير سخرية متابعيها بمكياجها الصارخ

نورة الشهري(صدى):

تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة للسخرية عقب نشرها مقطع فيديو ظهرت به بمكياج صارخ .

وظهرت دنيا بطمة في الفيديو ، وهي في مركز تجميل وهي تُغني بمكياج صارخ ، ما أثار سخرية بعض المتابعين حيث علق أحدهم ” الكونسيلير تحت العين غلط والوان المكياج كأن احد ماديها بوكس في عيونها ” ، وقالت أخرى ” كانت تبي تكمل مكياج وجه بس وجه خلص ” .