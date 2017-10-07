بالفيديو.. دنيا بطمة تثير سخرية متابعيها بمكياجها الصارخ
تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة للسخرية عقب نشرها مقطع فيديو ظهرت به بمكياج صارخ .
وظهرت دنيا بطمة في الفيديو ، وهي في مركز تجميل وهي تُغني بمكياج صارخ ، ما أثار سخرية بعض المتابعين حيث علق أحدهم ” الكونسيلير تحت العين غلط والوان المكياج كأن احد ماديها بوكس في عيونها ” ، وقالت أخرى ” كانت تبي تكمل مكياج وجه بس وجه خلص ” .
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همس~[ عدد التعليقات: 676 ] نشر منذ 8 ساعات
يَ الله سكنهم مساكنهم 🤢~
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 8 ساعات
وجهها صار علبة ماكياج متنقلة يعني يعني الي يوجهها بيكفي زبائن المشغل فكره ذكيه من الكوافيرة بس فرشة وجه وبراطم دنيا وأمسح والطخ ههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19728 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4950 ] نشر منذ 7 ساعات
😂🖌🖍🎨☢📏✏️🎨✒️☢😂
ابو راكان[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 7 ساعات
سبحان الله انتي وجهك خفيف الله يعوض عليك
ان شاءالله يكون كل شي عليك خفيف
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4950 ] نشر منذ 6 ساعات
أعـــــوذ بالله مــــــن ألخُــــــــــبث وألخـــــــــبائث .😅😂😎😁.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13360 ] نشر منذ 6 ساعات
الحين الصوره اللي تحت هي نفس الصوره الاولى . اقصد لشخص واحد
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4950 ] نشر منذ 6 ساعات
إي يخوي ابوعمار هي نفس الصوره الاولى . بس بعــــد ألتـــــرهـــــــيم .🎨😎😂😁.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14850 ] نشر منذ 15 دقيقة
بسم الله