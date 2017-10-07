فصل امرأة متزوجة مواطن من عملها بالشرقية.. وكاتب: قرار مجحف
أقدم أحد محلات المستلزمات النسائية في المنطقة الشرقية، على فصل امرأة غير سعودية، رغم أنها متزوجة من مواطن، وذلك تطبيقا لقرار وزارة العمل بقصر التوظيف على المواطنات.
الكاتب ” طلال القشقري ” ، سرد الواقعة في مقال له نشر في جريدة ” المدينة ” ، عندما قال : ” بعثت لي امرأة غير سعودية متزوّجة من مواطن صورة من خطاب فصلها من العمل في أحد محلّات المستلزمات النسائية في المنطقة الشرقية!.
الفصل كان تطبيقا لقرار وزارة العمل بقصر التوظيف في هذه المحلّات على المرأة السعودية وعلى المرأة غير السعودية التي أمها مواطنة!.
واستنكر الكاتب القرار مؤكدا أن به إجحاف وتمييز، رغم إعلانه أنه مع سعودة وظيفة “البائعة” في هذه المحلات، غير أن المرأة غير السعودية المتزوجة من مواطن هي مشروع مواطنة، وإن لم تحصل على الجنسية فهي حتما في طريقها النظامي لنيلها، وعلى هذا الأساس فهناك إجحاف يقع عليها، لا سيما أنها قد تكون محتاجة، أو أنجبت أطفالًا سعوديين، أو يتواضع راتب زوجها المُواطِن، أو هو قابع بين براثن البطالة، أو ربّما تُوفّي تاركًا إيّاها بلا عائل، مما تتمخض عنه حالات إنسانية شديدة الصعوبة!.
وأكد على أنه ليس هناك فرق بين الزوجة غير السعودية للمواطِن وبين المرأة غير السعودية التي أمها مواطنة، فكيف تُميّز الثانية عن الأولى؟! هذا القانون لا يرقى ببلد مقدم على رؤية اقتصادية يتّحد فيها المواطنون مع الوافدين والمُستثمرين الأجانب بلا روابط عائلية، فكيف والحال هكذا نُقصي الزوجة غير السعودية من فرص العمل الشريف؟! إنّه يُدخِلنا في متاهة اجتماعية نحن في غِنىً عنها، ويُكسّر أطراف بعض شرائح مجتمعنا التي تستحقّ التجبير لا التكسير!.
وناشد القشقري، وزير العمل أن يعدل القرار، عاجلا وليس آجلا، بحيث يكون فيه إنصاف لا إجحاف، ومنفعة شاملة لا تمييز، لا ضرر ولا تضرر ولا إضرار!.
همس~[ عدد التعليقات: 676 ] نشر منذ 3 ساعات
دام القرار فيه سعوده للوظايف ؛
فالقرار بالفصل ابد مو مجحف ؛؛
والمفروض اللي وظفها يتعاقب ،،
همس~[ عدد التعليقات: 676 ] نشر منذ 3 ساعات
وي ليت يتوقف هالتجنيس ؛
وكل واحد يحتفظ بجنسيته,,
مافي شيء اسمه مشروع تكون مواطنه ،،
السعوديه لازم تكون اباً عن جد سعوديه ,,
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 3 ساعات
ومن قالك اصلا ان الاجنبيه اذا كانت امها سعوديه يسمح لها بالعمل في الوظائف المحصوره على السعوديين
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اصلا الوظائف المحصوره على السعوديين للسعوديين فقط دون غيرهم ولا يوجد فيها اي استثناء سواء بنت والا ولد مواطنه او زوج مواطنه او زوجة مواطن
من اسمها وظائف محصوره على السعوديين يعني مايعمل فيها الا سعودي فقط
هذا القرار من زمان مطبق
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5708 ] نشر منذ 2 ساعتين
متزوجة مواطن المواطن ليش ما يصرف عليها ويخليها ببيتها وين كلامكم وقرن في بيوتكن اقعدي ببيتك زوجك يصرف عليك بلا وظيفة بلا هم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4913 ] نشر منذ 2 ساعتين
.. طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب ..
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1180 ] نشر منذ 1 ساعة
طبيعي يكون اقتصار العمل في المحلات النسائية على مواطنات سعوديات
يعني الأجانب مخربين الدنيا ويترززون حتى في لقمة عيش بنات البلد
بيض الله وجة بن سلمان يوم فرض رسوم على الاجانب ومرافقيهم
والله بدت الشقق تفضى والشوارع تقل الكثافة والسرقة للمواطن في شتى مناحي الحياة
رعد ***[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 1 ساعة
اتوقع والله اعلم إن ماتقاضاه المرأة الغير سعودية يذهب ال اهلها وليس لبيت زوجها اذكر مصرية من صعيد مصر اشترت ارض زراعية وعمرت بيت لاهلها بنفس اللارض
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19728 ] نشر منذ 57 دقيقة
طيب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35091 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يكون باالعون ,,
وابل[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 27 دقيقة
وانت ياقشقري وش محرق رزك ، قرار التوظيف للسعوديات وهي غير سعودية ، والا خذتك الفزعه لأنك مجنس ، قشقري !!! لا لا أكيد انك سعودي أباً عن جد ،،،، قشقري ،، قشقري لا لا مافيها كلام
الواقع[ عدد التعليقات: 5282 ] نشر منذ 9 دقائق
لازم قطع الرزق يعني لاحول ولا قوة الا بالله