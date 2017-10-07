مختص يوضح أسباب تعرض المملكة لتهديدات الهجمات الإلكترونية المتواصلة

حمود العنزي(صدى):

كشف المختص في أمن المعلومات، سامر عمر، أسباب جعل المملكة من أكثر الدول تعرضاً لتهديدات الهجمات الإلكترونية، موضحا أنها لا تتوقف على القطاعات الحكومية والمالية بالمملكة.

وأكد عمر أن هناك 3 أسباب جعلت المملكة في صدارة الدول التي تتعرض لهجمات إلكترونية وهي التصور العام بامتلاك المملكة ثروة عالية، إلى جانب الصراعات الإقليمية، وكذلك معدل إصابة منظومة الأمن المعلوماتي على مستوى المنطقة العربية مرتفع بشكل عام، وفقا لصحيفة المدينة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الآثار المترتبة على الدول؛ بسبب الهجمات الإلكترونية في مقدمتها الخسائر المالية وفقدان السمعة والأثر التشغيلي، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي الأمني المعلوماتي العربي لتجنب الوقوع ضحية للهجمات، بالإضافة إلى حماية كلمات المرور، والحذر من استعمال الوثائق المعتمدة والسرية عند استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني.