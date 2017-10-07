اختفاء فتاة باكستانية في ظروف غامضة بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكدت مصادر، اختفاء فتاة باكستانية ” 15 عاما ” في محافظة الطائف، بعد خروجها من منزلها وتوجهها إلى مكان مجهول، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية بدأت حملة بحث موسعة بالتعاون مع أهالي قرية مرفوض التابعة لمركز شقصان.

وأوضحت المصادر، أن الأهالي عثروا على غطاء وجهها ملقى في الطريق العام، لافتة إلى أن فرق الدفاع المدني شاركت في عمليات البحث عن الفتاة، ومشطت وادياً في القرية.

وقال والد الفتاة إن ابنته تعاني من ” المس “، لكنها لم تختف من قبل، مشيراً إلى إحضاره عدداً من المشايخ لقراءة الرقية الشرعية عليها، فتتحسن حالتها لفترة، ثم تعود لتسوء مرة أخرى.