الشورى ينتقد وزارة العمل ويحملها زيادة البطالة بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت مصادر، أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، وجهت عدة انتقادات إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ محملة إياها زيادة البطالة بالمملكة؛ بسبب إستراتيجيتها في التوظيف.

وأكدت المصادر، أن اللجنة نقلت 3 توصيات إلى الوزارة في مقدمتها مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة واتخاذ التدابير اللازمة لعدم الفصل غير المشروع للسعوديين في القطاع الخاص؛ بسبب استغلال بعض الجهات للمادة 77 من نظام العمل، وفقا لصحيفة الحياة.

وأشارت المصادر إلى أن التوصيات شملت أيضاً العمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء بزيادة الفرصة الوظيفية المخصصة لهن، إلى جانب إعادة النظر في استراتيجية التوظيف ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، مبينة أن المجلس سيناقش في جلسة الإثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون وتوصياتها بخصوص التقرير السنوي لوزارة العمل.