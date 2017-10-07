بالفيديو.. امرأة تدخل بسيارة في حاوية أثناء تعلمها القيادة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق وقوع حادث لسيارة تقودها امرأة، أثناء تعلمها القيادة حيث دخلت في حاوية، بمدينة الدمام.
وأوضح مصور الفيديو، أن جارته أخذت سيارة والدها، كي تقودها، وانتهى بها المطاف إلى إدخالها في حاوية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13351 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول و لا قوة الا بالله
نسال الله لجميع النساء والفتيات في البلاد السلامه ثم لماذا العجله واخذ السياره مع عدم المعرفه التامه بالقياده وخطورتها . القياده داخل المدن تختلف عن القياده في الصحراء او الاماكن المفتوح التي تخلو من السيارات الاخرى لذلك يجب عدم التسرع في القياده الى ان تكون المرأة جاهزه فعلا وعندها القدره التامه على القياده وحصولها على رخصة القياده
saad[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 54 دقيقة
اشغلتونا بسياقة الحريم طيب شوف شوارعنا كم حادث في الثانيه من الرجال
الحربي[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 19 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، قيادة المرأة في ((بلاد الحرمين الشريفين)) حرام وموجبة لعذاب الله وعقابه الذي
سيشمل الجميع.
مع وافر المحبة.