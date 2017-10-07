بالفيديو.. امرأة تدخل بسيارة في حاوية أثناء تعلمها القيادة

خالد الضبيبي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق وقوع حادث لسيارة تقودها امرأة، أثناء تعلمها القيادة حيث دخلت في حاوية، بمدينة الدمام.

وأوضح مصور الفيديو، أن جارته أخذت سيارة والدها، كي تقودها، وانتهى بها المطاف إلى إدخالها في حاوية.