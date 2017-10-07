إيران نفسها لم تصدق شهادة قطر لها بأنها ” شريفة ” !

السبت 7
أكتوبر
الظالمون الفاجرون يشهدون لبعض ,, لا غرابه ,,
ألشرف بالقمر وإنتوا تحت الأرض وينكم ووين ألشرف يا حيوانات عايشه بدون شرف .
يمكن حتى ألحيوانات عندها شرف وإنتوا حتى في أحلامكم ماراح تشوفونه .
نتمنى اعتماد هذه الصورة لتميم وهو يرتدي لَبْس الخميني الشريف لان الطيور تقع على اشكالها
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 35080 ] نشر منذ 3 ساعات
الظالمون الفاجرون يشهدون لبعض ,, لا غرابه ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4892 ] نشر منذ 2 ساعتين
ألشرف بالقمر وإنتوا تحت الأرض وينكم ووين ألشرف يا حيوانات عايشه بدون شرف .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4892 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن حتى ألحيوانات عندها شرف وإنتوا حتى في أحلامكم ماراح تشوفونه .
الواقع[ عدد التعليقات: 5276 ] نشر منذ 57 دقيقة
نتمنى اعتماد هذه الصورة لتميم وهو يرتدي لَبْس الخميني الشريف لان الطيور تقع على اشكالها