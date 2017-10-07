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  3. إيران نفسها لم تصدق شهادة قطر لها بأنها ” شريفة ” !

إيران نفسها لم تصدق شهادة قطر لها بأنها ” شريفة ” !




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 35080 ] نشر منذ 3 ساعات

الظالمون الفاجرون يشهدون لبعض ,, لا غرابه ,,

[ عدد التعليقات: 4892 ] نشر منذ 2 ساعتين

ألشرف بالقمر وإنتوا تحت الأرض وينكم ووين ألشرف يا حيوانات عايشه بدون شرف .

[ عدد التعليقات: 4892 ] نشر منذ 2 ساعتين

يمكن حتى ألحيوانات عندها شرف وإنتوا حتى في أحلامكم ماراح تشوفونه .

[ عدد التعليقات: 5276 ] نشر منذ 57 دقيقة

نتمنى اعتماد هذه الصورة لتميم وهو يرتدي لَبْس الخميني الشريف لان الطيور تقع على اشكالها

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