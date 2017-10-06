بالصور.. ترامب يعين عارضة أزياء في منصب المدير الإعلامي

واشنطن(صدى):

حلّت عارضة أزياء سابقة محل المصرفي أنطوني سكاراموتشي بصفة المدير الإعلامي للبيت الأبيض.

وتولت هوب هيكس، البالغة من العمر 28 عاما، رسميا مهام المدير الإعلامي للبيت الأبيض، بعد أن كانت تشغل هذا المنصب بالوكالة منذ إقالة سكاراموتشي، الذي بقي في منصبه لـ10 أيام فقط. وتجدر الإشارة إلى أنها رابع موظف يُعيّن في هذا المنصب منذ تولي الرئيس الأمريكي مقاليد السلطة في البلاد في يناير الماضي.

وكان تعيين هيكس قد أثار تحفظات في صفوف الموظفين في البيت الأبيض، باعتبار أنها لا تملك الخبرة والمستوى التعليمي الضروري. لكنها تعد من أقرب مساعدي ترامب، وبقيت بجانبه طوال حملته الانتخابية، وتولت مهام مدير الاتصالات الاستراتيجية والناطقة باسم الحملة.

وبدأت هيكس مسارها المهني كعارضة أزياء، لكن حياتها تغيرت عندما التحقت بدار الموضة التابعة لـ إيفانكا ترامب، ابنة دونالد ترامب، واقتربت تدريجيا من العائلة ودخلت عالم السياسة.

يذكر أن تعيين ترامب للمصرفي سكاراموتشي في منصب المدير الإعلامي، في يوليو الماضي، قد أثار انقساما في صفوف موظفي البيت الأبيض. وفي نهاية المطاف، خسر ترامب اثنين من أنصاره المهمين، وهما الناطق الصحفي باسمه شون سبايسر وأمين عام البيت الأبيض رينس بريبوس، فقد استقالا احتجاجا على التعيين الجديد. وفي أواخر يوليو استقال سكاراموتشي نفسه بعد نشوب خلاف بينه وبين الأمين العام الجديد للبيت الأبيض، إثر رفضه الخضوع لأوامر الأخير، قائلا أنه يتلقى التعليمات من الرئيس مباشرة .