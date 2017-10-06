باسكال مشعلاني تشوق جمهورها بصورة جديدة

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة باسكال مشعلاني صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي، من كواليس تصويرها لكليبها الجديد لأغنية ” ما بتفرق معي ” ، وعلقت عليها بالتالي:

” جمعه مباركة للجميع يلا قريبا ما بتفرق معي صوره من كليب ” .

وانهالت التعليقات من قبل جمهور باسكال مشعلاني على الصورة حيث أكدوا انهم ينتظرون الكليب الجديد على أحر من الجمر.