باسكال مشعلاني تشوق جمهورها بصورة جديدة
نشرت الفنانة باسكال مشعلاني صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي، من كواليس تصويرها لكليبها الجديد لأغنية ” ما بتفرق معي ” ، وعلقت عليها بالتالي:
” جمعه مباركة للجميع يلا قريبا ما بتفرق معي صوره من كليب ” .
وانهالت التعليقات من قبل جمهور باسكال مشعلاني على الصورة حيث أكدوا انهم ينتظرون الكليب الجديد على أحر من الجمر.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5014 ] نشر منذ 38 دقيقة
حلوه اول بس الصوره الثانيه عجزت😁😊
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5977 ] نشر منذ 8 دقائق
راحت عليك شوقتيهم والا قعدتي