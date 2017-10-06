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باسكال مشعلاني تشوق جمهورها بصورة جديدة

باسكال مشعلاني تشوق جمهورها بصورة جديدة
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة باسكال مشعلاني صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي، من كواليس تصويرها لكليبها الجديد لأغنية ” ما بتفرق معي ” ، وعلقت عليها بالتالي:

” جمعه مباركة للجميع يلا قريبا ما بتفرق معي صوره من كليب ” .

وانهالت التعليقات من قبل جمهور باسكال مشعلاني على الصورة حيث أكدوا انهم ينتظرون الكليب الجديد على أحر من الجمر.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5014 ] نشر منذ 38 دقيقة

حلوه اول بس الصوره الثانيه عجزت😁😊

[ عدد التعليقات: 5977 ] نشر منذ 8 دقائق

راحت عليك شوقتيهم والا قعدتي

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