شورت محمد عبده يشعل مواقع التواصل

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفنان العرب محمد عبده وهو يرتدي قميصا زهري اللون وشورت ابيض.

وتعرض فنان العرب للسخرية، اذ علّق البعض ان محمد عبده يعيش فترة مراهقة متأخرة وهو في السبعين من عمره ويرتدي الوانا شبابية، في حين أن البعض الاخر دافع عن محمد عبده معتبرا أن الصورة التُقطت له وهو في عطلة وانه حر في ان يرتدي ما يعجبه وما يريده.