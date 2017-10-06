شورت محمد عبده يشعل مواقع التواصل
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفنان العرب محمد عبده وهو يرتدي قميصا زهري اللون وشورت ابيض.
وتعرض فنان العرب للسخرية، اذ علّق البعض ان محمد عبده يعيش فترة مراهقة متأخرة وهو في السبعين من عمره ويرتدي الوانا شبابية، في حين أن البعض الاخر دافع عن محمد عبده معتبرا أن الصورة التُقطت له وهو في عطلة وانه حر في ان يرتدي ما يعجبه وما يريده.
نورة الاصلية[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 4 ساعات
يعععع🤢🤢😷😷😷😷
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4889 ] نشر منذ 4 ساعات
. صحيح بونوره حر في ان يرتدي ما يعجبه وما يريده .❤️️
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5088 ] نشر منذ 4 ساعات
الشورت كم طويل وكم قصير اما اللون اللي يميع الكبد
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5977 ] نشر منذ 4 ساعات
وين الشعللة في الموضوع 🔥
حرية شخصية
عالم فاضية
M-512[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 3 ساعات
ههخخخ ياالله حسن الخاتمة بعد هاالعمر هذا كله ملابس !؟ متى يستفيق من الظلال ألي هو فيه غناء والغناء محرم سواء ألي يغنيه ولا يستمعه ، انا من ناحيتي الحمدلله والشكر له مااسمع الغناء اعوذ باالله واستغفر الله واتوب إليه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35080 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههه
,, يافضيحتك بجلاجل ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19703 ] نشر منذ 2 ساعتين
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
محمد[ عدد التعليقات: 2086 ] نشر منذ 2 ساعتين
يذكرني بالبنقالي اول مايدخل مطار السعودية نفس الاوان
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5018 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه😊الله يسعدك يا ابو نوره😊خلو المسكين يشورت😂😁😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14839 ] نشر منذ 24 دقيقة
😂😂