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شورت محمد عبده يشعل مواقع التواصل

شورت محمد عبده يشعل مواقع التواصل
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفنان العرب محمد عبده وهو يرتدي قميصا زهري اللون وشورت ابيض.

وتعرض فنان العرب للسخرية، اذ علّق البعض ان محمد عبده يعيش فترة مراهقة متأخرة وهو في السبعين من عمره ويرتدي الوانا شبابية، في حين أن البعض الاخر دافع عن محمد عبده معتبرا أن الصورة التُقطت له وهو في عطلة وانه حر في ان يرتدي ما يعجبه وما يريده.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5977 ] نشر منذ 4 ساعات

وين الشعللة في الموضوع 🔥
حرية شخصية
عالم فاضية

[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 3 ساعات

ههخخخ ياالله حسن الخاتمة بعد هاالعمر هذا كله ملابس !؟ متى يستفيق من الظلال ألي هو فيه غناء والغناء محرم سواء ألي يغنيه ولا يستمعه ، انا من ناحيتي الحمدلله والشكر له مااسمع الغناء اعوذ باالله واستغفر الله واتوب إليه.

[ عدد التعليقات: 35080 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههه

,, يافضيحتك بجلاجل ,,

[ عدد التعليقات: 2086 ] نشر منذ 2 ساعتين

يذكرني بالبنقالي اول مايدخل مطار السعودية نفس الاوان

[ عدد التعليقات: 5018 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههه😊الله يسعدك يا ابو نوره😊خلو المسكين يشورت😂😁😊

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