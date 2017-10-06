مدينة الملك فهد الطبية تتوعد الممرض المتهكم

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، أنها بدأت وبشكل عاجل في التحقيق في قيام أحد الممرضين بالتهكم والتهديد عبر مواقع التواصل.

وقالت المدينة: إنها سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية للتحقق فيما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي، وسوف يتم إعلان الإجراء المتخذ قريبًا.