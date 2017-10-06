مدينة الملك فهد الطبية تتوعد الممرض المتهكم
أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، أنها بدأت وبشكل عاجل في التحقيق في قيام أحد الممرضين بالتهكم والتهديد عبر مواقع التواصل.
وقالت المدينة: إنها سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية للتحقق فيما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي، وسوف يتم إعلان الإجراء المتخذ قريبًا.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5088 ] نشر منذ 6 ساعات
صحيح من قال اتقي شر من احسنت اليه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4892 ] نشر منذ 6 ساعات
. إذا أكـــرَمتَ ألكَـــريم مَلَكـــتهُ وإذا أكـــرَمتَ أللئيمَ تمَردا .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19703 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4892 ] نشر منذ 6 ساعات
. طاب حالِك وعسى ربي يسعِدِك بشوفة عيالِك . أدري تحبين البزارين .😊.
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اللهم آمـــين يارب العالمين .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35080 ] نشر منذ 5 ساعات
كسروا راسه في شواكيشه ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 5276 ] نشر منذ 38 دقيقة
نتمنى زيادة الكيمرات والمراقبة اكثر داخل المدينة وخارجها والتعامل الفوري مع اي طارئ