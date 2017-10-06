  • السبت 7

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مدينة الملك فهد الطبية تتوعد الممرض المتهكم

مدينة الملك فهد الطبية تتوعد الممرض المتهكم

مدينة الملك فهد الطبية تتوعد الممرض المتهكم
عادل الحربي(صدى):

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، أنها بدأت وبشكل عاجل في التحقيق في قيام أحد الممرضين بالتهكم والتهديد عبر مواقع التواصل.

وقالت المدينة: إنها سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية للتحقق فيما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي، وسوف يتم إعلان الإجراء المتخذ قريبًا.


الوسوم:, ,

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4892 ] نشر منذ 6 ساعات

. إذا أكـــرَمتَ ألكَـــريم مَلَكـــتهُ وإذا أكـــرَمتَ أللئيمَ تمَردا .

[ عدد التعليقات: 4892 ] نشر منذ 6 ساعات

. طاب حالِك وعسى ربي يسعِدِك بشوفة عيالِك . أدري تحبين البزارين .😊.
.
اللهم آمـــين يارب العالمين .

[ عدد التعليقات: 35080 ] نشر منذ 5 ساعات

كسروا راسه في شواكيشه ,,

[ عدد التعليقات: 5276 ] نشر منذ 38 دقيقة

نتمنى زيادة الكيمرات والمراقبة اكثر داخل المدينة وخارجها والتعامل الفوري مع اي طارئ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *