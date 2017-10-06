الجوازات تتيح لليمنيين حاملي هوية زائر تحويلها لمقيم بشرط
أتاحت المديرية العامة للجوازات لليمنيين الذين يحملون ” هوية زائر ” الفرصة للاستمرار بحملها على أن تكون سارية، أو تحويلها إلى هوية مقيم، وهذا يعني أنه لا يسدد رسوم مرافقين في حال رغب في الاستمرار زائرا دون تحويل أوراقه إلى ” إقامة ” .
وجاء إيضاح ” الجوازات ” عبر حسابها في موقع ” تويتر ” ، بعد أن سأل زائر يمني مساء اليوم الجمعة، وقال: ” هل هناك فترة محددة لاستخراج هوية مقيم أم أنها مفتوحة؟ ” .
وجاء الرد تلك الطريقة المتاحة، كما يلي: ” وعليكم السلام، الخدمة متاحة وكذلك البقاء على هوية زائر بشرط أن تكون سارية أو المغادرة في حال الرغبة بذلك ” .
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5976 ] نشر منذ 17 ساعة
اقول فكونا منهم والله غالبيتهم خونه وحوثيين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4943 ] نشر منذ 17 ساعة
. الله المســـــــــــــــــتعان . ولاحــــــــول ولاقــــــــوة إلا بالله .
ام السعف والليف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
خل يذلفون ما خرب بلادنا الا ذا الاجانب
الورده الحمراء[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم لك الحمد والشكر ان الحكم بيد ال سعود الله يحفضهم ويديمهم لنا ولى لو بيدالشعب كان ضلمو الاجانب من غير رحمه مع انهم مسلمين واعايشين طول عمرهم هنا حتى مواليد هنا الله يخلي محمد بن سلمان وسلمان ويديمهم لكم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19728 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان والله يصلح الحال
وكلت امري لله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 دقائق
رجاءً ارتقو قليلا بتعليقاتكم ليس الجميع خائنون وليس الجميع حوثه وجزاء الله الملك سلمان كل خير