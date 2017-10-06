الجوازات تتيح لليمنيين حاملي هوية زائر تحويلها لمقيم بشرط

فهمي محمد(صدى):

أتاحت المديرية العامة للجوازات لليمنيين الذين يحملون ” هوية زائر ” الفرصة للاستمرار بحملها على أن تكون سارية، أو تحويلها إلى هوية مقيم، وهذا يعني أنه لا يسدد رسوم مرافقين في حال رغب في الاستمرار زائرا دون تحويل أوراقه إلى ” إقامة ” .

وجاء إيضاح ” الجوازات ” عبر حسابها في موقع ” تويتر ” ، بعد أن سأل زائر يمني مساء اليوم الجمعة، وقال: ” هل هناك فترة محددة لاستخراج هوية مقيم أم أنها مفتوحة؟ ” .

وجاء الرد تلك الطريقة المتاحة، كما يلي: ” وعليكم السلام، الخدمة متاحة وكذلك البقاء على هوية زائر بشرط أن تكون سارية أو المغادرة في حال الرغبة بذلك ” .